Мостовой отреагировал на заголовок «Кузяев, царь родился» от L’Équipe

Александр Мостовой прокомментировал заголовок французского издания L’Équipe про Далера Кузяева.

Российский полузащитник помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0).

Кузяев открыл счет в матче – для него это 2-й гол в Лиге 1.

В заголовке L’Équipe говорится: «Кузяев, царь родился».

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.

Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания.

И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!». Тем более, на примере Головина, который играет там шестой год», – сказал Мостовой.