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    • Мостовой отреагировал на заголовок «Кузяев, царь родился» от L’Équipe

    Мостовой отреагировал на заголовок «Кузяев, царь родился» от L’Équipe

    Александр Мостовой прокомментировал заголовок французского издания L’Équipe про Далера Кузяева.

    • Российский полузащитник помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0).
    • Кузяев открыл счет в матче – для него это 2-й гол в Лиге 1.
    • В заголовке L’Équipe говорится: «Кузяев, царь родился».

    «Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.

    Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания.

    И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!». Тем более, на примере Головина, который играет там шестой год», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    04.09.2023 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 4 сентября, 15:39

      А тем более на фоне меня,т.е. Мостового,подумал,он но не сказал,уже прогресс.Начинает "приобретать" скромность.

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      Рейтинг: +2250

      Bozigit 4 сентября, 14:10

      Так и думал, что сейчас высунится)

      0
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      Рейтинг: +5255

      Эном айс 4 сентября, 13:16

      "— Мнительный ты стал, Сидор. Ох, мнительный. "(с)

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