Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой отреагировал на заголовок «Кузяев, царь родился» от L’Équipe

Мостовой отреагировал на заголовок «Кузяев, царь родился» от L’Équipe

4 сентября 2023, 12:12
3

Александр Мостовой прокомментировал заголовок французского издания L’Équipe про Далера Кузяева.

  • Российский полузащитник помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0).
  • Кузяев открыл счет в матче – для него это 2-й гол в Лиге 1.
  • В заголовке L’Équipe говорится: «Кузяев, царь родился».

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.

Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания.

И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!». Тем более, на примере Головина, который играет там шестой год», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой вынес вердикт Сафонову
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо» 2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина 2
Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1693822569
"— Мнительный ты стал, Сидор. Ох, мнительный. "(с)
Ответить
Bozigit
1693825829
Так и думал, что сейчас высунится)
Ответить
erybov1965
1693831199
А тем более на фоне меня,т.е. Мостового,подумал,он но не сказал,уже прогресс.Начинает "приобретать" скромность.
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
1
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
Вчера, 22:55
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
Вчера, 19:57
2
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
Впервые в истории на «Золотой мяч» номинированы 10 футболистов из одного клуба
Вчера, 19:02
1
Пономарев – о попадании Сафонова в топ-10 лучших вратарей года: «Это сделали для рекламы»
Вчера, 18:37
В Госдуме прокомментировали попадание Сафонова в топ-10 лучших вратарей года по версии France Football
Вчера, 16:48
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
Вчера, 14:19
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
Вчера, 11:44
18
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
Вчера, 09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
Вчера, 09:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
7 сентября
7
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
7 сентября
5
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
7 сентября
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
6 сентября
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
6 сентября
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
6 сентября
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
6 сентября
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
6 сентября
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
6 сентября
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
6 сентября
11
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
6 сентября
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+