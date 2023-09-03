ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

На гол Антона Заболотного в первом тайме петербуржцы ответили забитым мячом Дугласа Сантоса в концовке встречи.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице (11 очков), «Зенит» идет на второй строчке (14 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.

Россия. РПЛ. 7-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Сантос, 88.

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