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РПЛ. «Зенит» вырвал ничью у ЦСКА (1:1), забив на 88-й минуте

3 сентября 2023, 19:29
87

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

На гол Антона Заболотного в первом тайме петербуржцы ответили забитым мячом Дугласа Сантоса в концовке встречи.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице (11 очков), «Зенит» идет на второй строчке (14 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.

Россия. РПЛ. 7-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Сантос, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (87)
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knikos
1693758738
По игре должны были без проблем выиграть , но ... как сложилось , так сложилось . Забили сами себе гол , сделав подарок коням . Бывает , футбол ...
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knikos
1693758873
Мне непонятно , почему ВАР не вмешался , когда сносили Кругового в штрафной ? Ведь на повторе всё было очевидным . Судьи хотят интриги в чемпе ?
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Spirit_78
1693759001
Спасибо Зениту за характер, но пора всё же прекращать заниматься благотворительностью у своих ворот.
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evgevg13
1693759400
Весёлый получился матч. Одни не смогли выиграть, вторые не сумели. Акинфеев как всегда на высоте. Да и обе команды не спали. Особенно внесли разнообразие последние минут пять матча. Петушки задиристые с обеих сторон. Браво бригада арбитров. Отсудили на 5+.
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Ill Ich
1693759662
Вряд-ли кто-то тут доволен результатом, но на победу не наиграли ни те, ни эти. Немного потолкались в концовке и расстались друзьями (надеюсь).
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Bukmop
1693760192
Нервы потрепали. Судья удивил. Были некоторые моменты, но в целом он справился - это редкость. Заболотный обозленный не на игру а на игроков. Клаудинье заигрался, обиженный и не готов к игре. Алипу выздоровление - неприятная ситуация. Боковой арбитр как будто всю ночь смотрел триллер. Оборона армейцев была на высоте (Акинфеев контролировал ее). Ничья по делу
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ilichkadr
1693760244
Кержаков спас коней от поражения! Остальное не обсуждается. Статистика матча: Удары - 4:10; Удары в створ - 1:4; Угловые - 3:12 в пользу Зенита. P.S. Идем дальше, без шума и пыли...........
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Просто-333
1693760565
Что ни делается- всё к лучшему. Приятно видеть Краснодар во главе таблицы. Хотя бы на данный момент.
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Эном айс
1693761220
Отскочил-не отскочил, вырвал-не вырвал.. Не суть важно. Но шаг назад после поездки в Калининград явный. Отдельно о Кладе. После ухода дружка он явно не в своей фавеле, чуть ещё пару игроков (своего и чужого) в больничку не отправил. Хамил и подличал, после того как в конце первого тайма сам безнаказанно в кость получил. А по игре-никакого толка.
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knikos
1693761873
Бывают такие матчи , когда на результат оказывает влияние досадная ошибка игроков . Но на длинной дистанции такая игра ведёт к чемпионству ! Зенит хорошо сыграл , кони сели на свою ...опу в своей штрафной и отбивались , как только могли . Чего только стОит овация Мойзесу за мяч в аут через ногу зенитовца . Какая радость была ...
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