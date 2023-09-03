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    РПЛ. «Зенит» вырвал ничью у ЦСКА (1:1), забив на 88-й минуте

    ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

    На гол Антона Заболотного в первом тайме петербуржцы ответили забитым мячом Дугласа Сантоса в концовке встречи.

    ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице (11 очков), «Зенит» идет на второй строчке (14 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Сантос, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 19:29
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    Комментарии135
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      Рейтинг: +5874

      Питерский князь 3 сентября, 23:03

      Все кони сегодня гуляют.
      Спасли свое очко.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +1102

      Ивантеевец 3 сентября, 21:39

      Результат, в принципе, закономерен. ЦСКА после быстрого забитого гола наглухо сел в оборону. Было понятно, что Зенит с его ресурсами и длинной скамейки все-таки хоть на один гол да наиграет. Забей Чалов во втором тайме, можно было бы тогда дотерпеть, а так имеем что имеем. Кукуляк в сложной ситуации как всегда ссыт и не умеет погасить конфликт в зародыше, удивительно что до открытого мордобоя в итоге не дошло. Если ЦСКА хочет хотя бы повторить успехи прошлого сезона или нервы потрепать Зениту, нужно срочное и качественное усиление состава, иначе швах.

      2
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 21:37

      Зенит потерял очки. Кони поставили огромный автобус, из которого почти не выходили. Такую анти игру последний раз показывал Рубин Бердыева. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 21:49

      Ты прав - клячи играли в автобус, стыдно за них, ой как стыдно!

      3
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      Рейтинг: +186

      Бывалый1488 > Бывший спартаковец 3 сентября, 22:32

      Вы вообще играть не умеете

      1
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец 3 сентября, 21:04

      Ну вот, опять расслабились, даже с коняжками не справились! Хотя их кукуян тянул откровенно, но все же...

      Тоскливо как-то!

      1
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 3 сентября, 20:54

      Ура,9 иностранцев в основе Зенита,даешь 10,да и 11 не за горами."Сборная мира" все-таки станет чемпионом России.Я предлагаю,наш чемпионат России,переименовать в "открытый чемпионат России по футболу",так будет правильнее.

      2
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      Рейтинг: +195

      The only one > erybov1965 3 сентября, 21:48

      Верно подметил!

      3
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      Рейтинг: +25

      СПбМерлин > erybov1965 4 сентября, 03:33

      Начал пересчитывать: Ерохин, Кержаков, Мостовой, Круговой, - дальше не стал. Это все иностранцы?

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      Рейтинг: +195

      The only one > СПбМерлин 4 сентября, 03:52

      Закончились?

      2
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 > СПбМерлин 4 сентября, 07:51

      Читаем внимательно мой комментарий,ключевое слово-основа,если Вы конечно знаете,что это.Потом открываете,любой футбольный сайт и смотрите составы клубов на матч.Так вот, в основе у Зенита были только Кержаков и Караваев,а те которых еще Вы назвали,на замену начали выходить после 71 минуты.И даже после проведенных замен,на поле у Зенита оставалось - 6 легионеров.Есть еще вопросы?Вы этого не знали?

      0
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 20:36

      главный привоз Алип Кержаков! за это морду бьют в детской спортшколе! это Семак их так учит играть? он вообще от дел отошёл , там бразилы рулят?

      4
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      Рейтинг: +7558

      Semenycch 3 сентября, 20:31

      Кстати, Мостовой отлично вошёл в игру! Парень, похоже, набирает форму!

      5
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      Рейтинг: +4416

      mutabor0992 3 сентября, 20:30

      Как же просел уровень рпл...Первый гол.В Колумбии за такое,керж уже был бы зомби.Просто это был бы вопрос времени.Ну а ответный гол,ну это просто детско-юношеский футбол.Когда не все в команде до "перекладины" могут достать.Как то так.

      0
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      Рейтинг: +11699

      knikos 3 сентября, 20:24

      Бывают такие матчи , когда на результат оказывает влияние досадная ошибка игроков . Но на длинной дистанции такая игра ведёт к чемпионству ! Зенит хорошо сыграл , кони сели на свою ...опу в своей штрафной и отбивались , как только могли . Чего только стОит овация Мойзесу за мяч в аут через ногу зенитовца . Какая радость была ...

      8
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      Рейтинг: +11699

      knikos 3 сентября, 20:14

      Сейв Конифея после удара головой Фернандеса ???... Да он просто попал в ногу вратарю . А жаль , мог бы чуть левее-правее ударить .

      5
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      Рейтинг: +195

      The only one > knikos 3 сентября, 21:49

      или выше-ниже...

      2
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