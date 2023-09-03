Петржела ответил, какой результат был бы у Абаскаля в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля был бы результат в Санкт-Петербурге.

«Не могу сказать, хороший ли тренер Абаскаль – он ничего не добился со «Спартаком». С «Зенитом», думаю, он выигрывал бы чемпионат России каждый год, как Сергей Семак. Потому что у них больше всех денег в России, лучший состав. В Санкт-Петербурге почти любой тренер добьется успеха.

Так о работе в Москве я сказать не могу – у них все сложнее, нужно быть квалифицированным специалистом», – сказал Петржела.