Петржела ответил, какой результат был бы у Абаскаля в «Зените»

Зенит это не только тренер, но и селекция. Деньги спа тратит тоже не малые, только в молоко. Если игроков Абаскалю берут которых он выбирает, то в Зените бы играли овощи и побед бы не было.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля был бы результат в Санкт-Петербурге.
«Не могу сказать, хороший ли тренер Абаскаль – он ничего не добился со «Спартаком». С «Зенитом», думаю, он выигрывал бы чемпионат России каждый год, как Сергей Семак. Потому что у них больше всех денег в России, лучший состав. В Санкт-Петербурге почти любой тренер добьется успеха.
Так о работе в Москве я сказать не могу – у них все сложнее, нужно быть квалифицированным специалистом», – сказал Петржела.
- Абаскаль в «Спартаке» год.
- Его команда идет в РПЛ 8-й.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.