Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Петржела ответил, какой результат был бы у Абаскаля в «Зените»

    Петржела ответил, какой результат был бы у Абаскаля в «Зените»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля был бы результат в Санкт-Петербурге.

    «Не могу сказать, хороший ли тренер Абаскаль – он ничего не добился со «Спартаком». С «Зенитом», думаю, он выигрывал бы чемпионат России каждый год, как Сергей Семак. Потому что у них больше всех денег в России, лучший состав. В Санкт-Петербурге почти любой тренер добьется успеха.

    Так о работе в Москве я сказать не могу – у них все сложнее, нужно быть квалифицированным специалистом», – сказал Петржела.

    • Абаскаль в «Спартаке» год.
    • Его команда идет в РПЛ 8-й.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

    Новости по теме
    Комбаров оценил тренировки Абаскаля в «Спартаке»
    Мостовой: «У «Спартака» все хорошо, только вот тренер – ноунейм» 11
    Рабинер призвал уволить Абаскаля из «Спартака» 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2023 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      vadim-sirenko-google 4 сентября, 17:53

      Зенит это не только тренер, но и селекция. Деньги спа тратит тоже не малые, только в молоко. Если игроков Абаскалю берут которых он выбирает, то в Зените бы играли овощи и побед бы не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 4 сентября, 14:07

      Лишнее подтверждение тому, что в России в футбол играют деньги, - признание Петржелы, который знает кухню болотных изнутри.
      Людой б о м ж может управлять сбг, при спонсорстве газпрёма.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 4 сентября, 12:32

      Какнул на Серёжку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 4 сентября, 11:48

      Вот тут соглашусь с Петржелой, что Семак, что соседская канарейка одинаково могут рулить командой с таким баблом и составом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 23:15

      Ха Ха Ха , вот свой же поддел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      erybov1965 3 сентября, 20:46

      Удивлен такой правде Петржелы,но полностью согласен.Уж его сложно заподозрить в симпатии к Спартаку и московским клубам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata 3 сентября, 20:24

      Удивил конечно высказыванием про ЗЕНИТ, но вот что касаемо Спартака - бронза чемпионата, после 10-го места ...ну как бы не самый плохой результат...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11699

      knikos 3 сентября, 20:02

      У него не было бы с Зенитом никаких результатов! Просто потому что таких "тренеров" в Зенит не приглашают .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4697

      Иван Петров 1986 3 сентября, 19:35

      Значит у немытых любой тренер станет чемпионом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > Иван Петров 1986 3 сентября, 22:00

      Бред диарейной секты .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 