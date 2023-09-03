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  • Петржела ответил, какой результат был бы у Абаскаля в «Зените»

Петржела ответил, какой результат был бы у Абаскаля в «Зените»

3 сентября 2023, 18:51
8

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля был бы результат в Санкт-Петербурге.

«Не могу сказать, хороший ли тренер Абаскаль – он ничего не добился со «Спартаком». С «Зенитом», думаю, он выигрывал бы чемпионат России каждый год, как Сергей Семак. Потому что у них больше всех денег в России, лучший состав. В Санкт-Петербурге почти любой тренер добьется успеха.

Так о работе в Москве я сказать не могу – у них все сложнее, нужно быть квалифицированным специалистом», – сказал Петржела.

  • Абаскаль в «Спартаке» год.
  • Его команда идет в РПЛ 8-й.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Петржела Властимил Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1693758911
Значит у немытых любой тренер станет чемпионом.
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knikos
1693760542
У него не было бы с Зенитом никаких результатов! Просто потому что таких "тренеров" в Зенит не приглашают .
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Persona_non_Grata
1693761859
Удивил конечно высказыванием про ЗЕНИТ, но вот что касаемо Спартака - бронза чемпионата, после 10-го места ...ну как бы не самый плохой результат...
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erybov1965
1693763188
Удивлен такой правде Петржелы,но полностью согласен.Уж его сложно заподозрить в симпатии к Спартаку и московским клубам.
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шахта Заполярная
1693817312
Вот тут соглашусь с Петржелой, что Семак, что соседская канарейка одинаково могут рулить командой с таким баблом и составом
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Дядя Серёжа
1693819933
Какнул на Серёжку
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ivany4
1693825620
Лишнее подтверждение тому, что в России в футбол играют деньги, - признание Петржелы, который знает кухню болотных изнутри. Людой б о м ж может управлять сбг, при спонсорстве газпрёма.))
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vadim-sirenko-google
1693839224
Зенит это не только тренер, но и селекция. Деньги спа тратит тоже не малые, только в молоко. Если игроков Абаскалю берут которых он выбирает, то в Зените бы играли овощи и побед бы не было.
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