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    • «Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    «Лион» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» – «ПСЖ», 4 тур Лиги 1 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Лионе.

    Стартовые составы команд:

    «Лион»: Лопеш, Тальяфико, Диоманде, Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлз,Толиссо, Какре, Шерки,Нуама, Кадевере.

    Главный тренер: Лоран Блан

    _______________________________________________________________

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Асенсио

    Главный тренер: Луис Энрике

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ««Лион» – «ПСЖ»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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    03.09.2023 18:40
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