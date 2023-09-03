Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» – «ПСЖ», 4 тур Лиги 1 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Лионе.
Стартовые составы команд:
«Лион»: Лопеш, Тальяфико, Диоманде, Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлз,Толиссо, Какре, Шерки,Нуама, Кадевере.
Главный тренер: Лоран Блан
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«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Асенсио
Главный тренер: Луис Энрике
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ««Лион» – «ПСЖ»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс