Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль заблокировал трансфер Литвинова в Италию (Илья Казаков)

    Абаскаль заблокировал трансфер Литвинова в Италию (Илья Казаков)

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль летом не отпустил полузащитника Руслана Литвинова в Италию.

    «Литвинова зовут в Италию. 4 или 5 миллиона евро. Мотивация и мечта.

    Абаскаль блокирует трансфер и после ошибки Ильи Свинова [в компенсированное время матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3)] вешает всех собак на Литвинова, перевод его в запас. Ранее лишая Руслана его позиции – в обороне он неплох, но в центре поля уникален», – написал бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    • Сообщалось, что Литвинов – в списках «Торино».
    • Контракт игрока действует еще 3 года.
    • Он стоит 5 миллионов евро.

    Новости по теме
    Литвинов назвал «ужасной» турнирную ситуацию «Спартака» 6
    Литвинов ответил на вопрос о переходе в «Торино» 3
    Игрок «Спартака» рассказал, какое прозвище получил Бабич 1
    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2023 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +257

      ALEXMAN888 3 сентября, 12:52

      А, Абосраля еще не выгнали? Вот это реальный фмзрук.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5874

      Питерский князь 3 сентября, 12:39

      А у Абосраля, что своей работы нет?
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA 3 сентября, 11:59

      Источник

      Хотелка и хайп

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 