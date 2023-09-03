Абаскаль заблокировал трансфер Литвинова в Италию (Илья Казаков)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль летом не отпустил полузащитника Руслана Литвинова в Италию.

«Литвинова зовут в Италию. 4 или 5 миллиона евро. Мотивация и мечта.

Абаскаль блокирует трансфер и после ошибки Ильи Свинова [в компенсированное время матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3)] вешает всех собак на Литвинова, перевод его в запас. Ранее лишая Руслана его позиции – в обороне он неплох, но в центре поля уникален», – написал бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.