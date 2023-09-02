Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»

Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»

2 сентября 2023, 23:29
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратил внимание на ошибки игроков после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества. Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного фтуболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.

Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Александр Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Александр Соболев, к примеру, или Квинси Промес, Хесус Медина, Миша Игнатов. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.

Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хорошо, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», – сказал испанец.

  • У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.
  • Команда идет в таблице 8-й.
  • После 3-го тура «Спартак» лидировал.

Еще по теме:
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко 1
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак» 11
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Краснодар Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1693687735
одни и те же отмазки только катимся вниз с экспериментатором.Денисов косячит раз за разом а он его снова в состав.А серба не выпускает в центр
Ответить
Просто-333
1693706058
Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»: " зачем меня слушаете? играли бы сами- толку больше было бы"
Ответить
evgevg13
1693706947
Это вам не со спящим Динамо в кубке...
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1693713792
Рыба тухнет с головы.
Ответить
raritet
1693720328
Будущему чемпиону не грех проиграть. Нужно просто признать, что Быки , это вам не Спартак.
Ответить
NewLife
1693729732
"Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить." Те, кто играл в футбол, знают, что техничному игроку проще обыграть в единоборстве двух-трех соперников, чем одного, поскольку соперники мешают друг другу. Так и получилось, когда Кордоба забил гол. Это результат несогласованности в расстановке игроков защиты - косяк Абаскаля, а он несет пургу, что нельзя проигрывать единоборства. Это не тренер, гнать рыжего из Спартака.
Ответить
zigbert
1693749446
Если первый гол как то можно объяснить мастерством Кордобы то второй привезли себе сами.
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
11
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+