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    • Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»

    Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратил внимание на ошибки игроков после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    «Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества. Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного фтуболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.

    Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Александр Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Александр Соболев, к примеру, или Квинси Промес, Хесус Медина, Миша Игнатов. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.

    Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хорошо, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», – сказал испанец.

    • У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.
    • Команда идет в таблице 8-й.
    • После 3-го тура «Спартак» лидировал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2023 23:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 3 сентября, 16:57

      Если первый гол как то можно объяснить мастерством Кордобы то второй привезли себе сами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:28

      "Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить."
      Те, кто играл в футбол, знают, что техничному игроку проще обыграть в единоборстве двух-трех соперников, чем одного, поскольку соперники мешают друг другу. Так и получилось, когда Кордоба забил гол. Это результат несогласованности в расстановке игроков защиты - косяк Абаскаля, а он несет пургу, что нельзя проигрывать единоборства. Это не тренер, гнать рыжего из Спартака.

      1
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      Рейтинг: +4300

      raritet 3 сентября, 08:52

      Будущему чемпиону не грех проиграть. Нужно просто признать, что Быки , это вам не Спартак.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 сентября, 07:03

      Рыба тухнет с головы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 06:59

      Физрук свалил поражение на свой неликвид. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 3 сентября, 05:09

      Это вам не со спящим Динамо в кубке...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 3 сентября, 04:54

      Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»: " зачем меня слушаете? играли бы сами- толку больше было бы"

      2
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 2 сентября, 23:48

      одни и те же отмазки только катимся вниз с экспериментатором.Денисов косячит раз за разом а он его снова в состав.А серба не выпускает в центр

      7
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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > alefreddy 2 сентября, 23:54

      Да, судя по всему, там ОГРОМНЫЙ разлад в раздевалке.
      Недаром ржавый, даже не имея в запасе кого-то из форвардов, сразу двоих отдал "хоть куда-нибудь".
      Да и по настрою игрочишек на поле видно, что идёт слив этого ржавого.
      КЛАССИЧЕСКИЙ СЛИВ!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy > derrik2000 3 сентября, 16:27

      да есть такое дело и Пруцева самого быстрого и неугомонного не подпускает

      1
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