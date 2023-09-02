Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»

Если первый гол как то можно объяснить мастерством Кордобы то второй привезли себе сами.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратил внимание на ошибки игроков после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).
«Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества. Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного фтуболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.
Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Александр Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Александр Соболев, к примеру, или Квинси Промес, Хесус Медина, Миша Игнатов. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.
Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хорошо, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», – сказал испанец.
- У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.
- Команда идет в таблице 8-й.
- После 3-го тура «Спартак» лидировал.