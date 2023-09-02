Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» за «глупые и простые ошибки»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратил внимание на ошибки игроков после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Конечно, мы не ожидали такого поражения. Первый тайм был очень равным. Ни одна из команд не имела большого преимущества. Мы не давали сопернику пространства и не позволяли создавать моменты. Пусть и сами подарили ему гол. Там был вброс мяча из аута: два наших игрока против одного фтуболиста соперника. Нельзя в таких ситуациях проигрывать единоборства и позволять бить.

Во втором тайме игра поменялась. Мы прижали соперника к воротам, владели инициативой. У «Краснодара» был один момент в контратаке, когда нас выручил Александр Селихов. Тем не менее, игра была не решена, мы имели моменты, как Александр Соболев, к примеру, или Квинси Промес, Хесус Медина, Миша Игнатов. И в таких ситуациях нельзя делать глупые и простые ошибки, даря сопернику пенальти. Пенальти убил нас сегодня.

Как главный тренер я несу ответственность за результат. Сегодня мы не были хорошо, потому что если ты хорош, ты получаешь нужный исход. А нам этого сделать не удалось. Проанализируем каждую отдельную ошибку во время паузы на сборные. Поработаем и, уверен, станем лучше», – сказал испанец.