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    • Евсеев – об игре с «Крыльями»: «Худший матч «Факела» при мне»

    Евсеев – об игре с «Крыльями»: «Худший матч «Факела» при мне»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев резюмировал матч седьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:3).

    «Это худший матч «Факела» за все время моего пребывания в команде. Игроки в первом тайме много говорили с арбитром? Очень хотели победить, но ничего не получалось, от этого нервозность. Перегорели.

    Но с такой поддержкой болельщиков нельзя опускать руки, надо держаться за эту ауру. А сложности у нас есть всегда», – сказал Евсеев.

    • Воронежцы идут в зоне переходных матчей.
    • Евсеев в команде с мая.
    • Он спас ее от вылета.

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    Источник: Metaratings

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    02.09.2023 22:32
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