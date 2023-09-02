Евсеев – об игре с «Крыльями»: «Худший матч «Факела» при мне»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев резюмировал матч седьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:3).

«Это худший матч «Факела» за все время моего пребывания в команде. Игроки в первом тайме много говорили с арбитром? Очень хотели победить, но ничего не получалось, от этого нервозность. Перегорели.

Но с такой поддержкой болельщиков нельзя опускать руки, надо держаться за эту ауру. А сложности у нас есть всегда», – сказал Евсеев.