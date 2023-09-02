Ну что, ждем воплощение плана тренера.
Задумка хорошая, некоторые исполнители подкачали.
«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России по футболу, начало – в 20:00 мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба
Главный тренер: Владимир Ивич
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Игнатов, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»