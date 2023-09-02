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    • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 2 сентября 2023

    Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 2 сентября 2023

    «Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России по футболу, начало – в 20:00 мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Игнатов, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2023 18:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 2 сентября, 21:06

      Ну что, ждем воплощение плана тренера.
      Задумка хорошая, некоторые исполнители подкачали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК 2 сентября, 20:53

      Неужели, Спартаку , нельзя нормального тренера пригласить ?!
      Просто тренера !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 2 сентября, 20:43

      ну что за чудак на букву м этот тренер опять не пойми какой состав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4697

      Иван Петров 1986 2 сентября, 20:19

      По первым минутам матча - продолжение игры с Ахматом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 2 сентября, 19:52

      Очередная надежда тренера на удачный "сплав опыта и молодости", "комбинационной игры и скорости", в сложной игре на выезде.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8685

      nik55 2 сентября, 19:44

      может пора тренера домой отправить ?

      2
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 > nik55 2 сентября, 19:55

      Тут советовали его на Гончаренко поменять.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК 2 сентября, 19:39

      Никакущие Джикия,Зобнин,Денисов , Умяров!
      Как , можно , их выпускать ?

      1
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      Рейтинг: +25

      СПбМерлин > САДЫЧОК 2 сентября, 20:53

      Почему никакущие?! Умяров так замечательно фолил в своей штрафной - ведь знал, наверное, что судья пенальти не поставит?!

      1
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      Рейтинг: +197

      Amorphis 2 сентября, 19:37

      Очень предсказуемо, состав Спартака можно закрытыми глазами предугадать, надеюсь отожгут как "дубль" с Динамо

      0
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      Рейтинг: +59

      OtVinta 2 сентября, 19:37

      Почему Умяров , а не Пруцев, почему Джикия , а не сербский защитник? Где Зиньковский?? Выпустил бы состав матча с Динамо, да и все!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +27334

      slavutiq70 2 сентября, 19:28

      Умярову бы на лавочке посидеть ...

      2
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