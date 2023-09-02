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  • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 2 сентября 2023

Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 2 сентября 2023

2 сентября 2023, 18:55
16

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России по футболу, начало – в 20:00 мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба

Главный тренер: Владимир Ивич

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Игнатов, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (16)
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Иван Петров 1986
1693670275
Ну опять состав вызывает много вопросов. Опять эксперименты к добру не приведут.
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timon2401
1693670768
очередной не понятный выбор в пользу Умярова((( да и с ц.з. не все понятно
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DVOK68
1693671338
Тяжёлый Жора и Наиль 33 несчастья в основе...((( Ничего боле сейчас не хочу говорить,посмотрим матч.
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slavа0508
1693672089
Умярову бы на лавочке посидеть ...
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OtVinta
1693672655
Почему Умяров , а не Пруцев, почему Джикия , а не сербский защитник? Где Зиньковский?? Выпустил бы состав матча с Динамо, да и все!!!
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САДЫЧОК
1693672761
Никакущие Джикия,Зобнин,Денисов , Умяров! Как , можно , их выпускать ?
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nik55
1693673051
может пора тренера домой отправить ?
Ответить
alefreddy
1693676592
ну что за чудак на букву м этот тренер опять не пойми какой состав
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САДЫЧОК
1693677208
Неужели, Спартаку , нельзя нормального тренера пригласить ?! Просто тренера !
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ivany4
1693677983
Ну что, ждем воплощение плана тренера. Задумка хорошая, некоторые исполнители подкачали.
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