Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба

Главный тренер: Владимир Ивич

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Игнатов, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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