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    • «Краснодар» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Краснодар» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар»«Спартак», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».

    Стартовые составы команд:

    «Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Игнатов, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак»

    Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: Бомбардир

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    02.09.2023 19:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      OtVinta 2 сентября, 20:56

      Абаскаль это реальное дно. Ну как такой состав выступить??? Зобнин это дно, Денисова уровень чемпионата Беларуси. Джикия вечно хромой больной. Лицо Игнатова это нечто. Да выпусти ты состав , который Динамо обыграл в классном стиле, пусть еще раз футболисты докажут, что могут играть.

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      Рейтинг: +25

      СПбМерлин 2 сентября, 20:51

      Таких судей надо отстранять навсегда. Не ставить такие пенальти...

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