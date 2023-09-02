Абаскаль это реальное дно. Ну как такой состав выступить??? Зобнин это дно, Денисова уровень чемпионата Беларуси. Джикия вечно хромой больной. Лицо Игнатова это нечто. Да выпусти ты состав , который Динамо обыграл в классном стиле, пусть еще раз футболисты докажут, что могут играть.
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба
Главный тренер: Владимир Ивич
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Игнатов, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак»
Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Уверены в исходе матча? Используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матч без риска!