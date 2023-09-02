В 4 туре Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграет с ПСЖ. Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Лион»

«Дети» в стартовых трех турах не одержали ни одной победы, и набрали только одно очко. Подопечные Лорана Блана идут на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. Хуже дела обстоят только у «Клермона», идущего на 18-м месте.

ПСЖ

Парижане пока еще не взобрались на вершину таблицы Лиги 1, осев на 8 месте. В активе команды Энрике 5 очков, набранные в трех стартовых турах, а отставание от лидирующего «Марселя» составляет только 3 балла.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 106 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

02.04.2023 ПСЖ – «Лион» 0:1;

18.09.2022 «Лион» – ПСЖ 0:1;

09.01.2022 «Лион» – ПСЖ 1:1;

19.09.2021 ПСЖ – «Лион» 2:1;

21.03.2021 «Лион» – ПСЖ 2:4.

Факты о командах:

ПСЖ не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника в гостях;

в последних 5 играх «Лион» пропускает в среднем 1.80 гола, и забивает в среднем 0.40 гола за игру;

«Лион» забивает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника;

В последних 5 играх ПСЖ пропускает в среднем 0.80 гола за игру, и забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Наш прогноз на игру

Парижане, несмотря на выездной характер матча – фавориты предстоящей встречи. Скорее всего, «Лион» проиграет очередной матч в чемпионате, ну а ПСЖ, победив, приблизится к группе лидеров. Наш прогноз на матч – победа ПСЖ (1,55).