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    «Лион» – ПСЖ: прогноз на матч 4 тура Лиги 1, 3 сентября

    В 4 туре Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграет с ПСЖ. Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Лион»

    «Дети» в стартовых трех турах не одержали ни одной победы, и набрали только одно очко. Подопечные Лорана Блана идут на предпоследнем, 17 месте в турнирной таблице. Хуже дела обстоят только у «Клермона», идущего на 18-м месте.

    ПСЖ

    Парижане пока еще не взобрались на вершину таблицы Лиги 1, осев на 8 месте. В активе команды Энрике 5 очков, набранные в трех стартовых турах, а отставание от лидирующего «Марселя» составляет только 3 балла.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 106 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 02.04.2023 ПСЖ – «Лион» 0:1;
    • 18.09.2022 «Лион» – ПСЖ 0:1;
    • 09.01.2022 «Лион» – ПСЖ 1:1;
    • 19.09.2021 ПСЖ – «Лион» 2:1;
    • 21.03.2021 «Лион» – ПСЖ 2:4.

    Факты о командах:

    • ПСЖ не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника в гостях;
    • в последних 5 играх «Лион» пропускает в среднем 1.80 гола, и забивает в среднем 0.40 гола за игру;
    • «Лион» забивает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника;
    • В последних 5 играх ПСЖ пропускает в среднем 0.80 гола за игру, и забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    Наш прогноз на игру

    Парижане, несмотря на выездной характер матча – фавориты предстоящей встречи. Скорее всего, «Лион» проиграет очередной матч в чемпионате, ну а ПСЖ, победив, приблизится к группе лидеров. Наш прогноз на матч – победа ПСЖ (1,55).

    Источник: Бомбардир

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    02.09.2023 15:23
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