В «Сочи» отреагировали на новость о переносе матча со «Спартаком»

«Спартак» и «Сочи» договорились о переносе матча 8-го тура РПЛ в Москву.

Теперь клубы ждут одобрения от лиги.

«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за лигой.

Общее собрание клубов должно это решить, а исполком утвердить. Дата встречи – 16 сентября, а по времени точно не могу сказать, возможно, тоже также останется», – сказал глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров.