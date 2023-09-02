В «Сочи» отреагировали на новость о переносе матча со «Спартаком»

«Спартак» и «Сочи» договорились о переносе матча 8-го тура РПЛ в Москву.
Теперь клубы ждут одобрения от лиги.
«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за лигой.
Общее собрание клубов должно это решить, а исполком утвердить. Дата встречи – 16 сентября, а по времени точно не могу сказать, возможно, тоже также останется», – сказал глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров.
- РПЛ рекомендовала в течение месяца не играть на стадионе «Фишт».
- На арене проблемы с газоном из-за жаркой погоды.
- Последний матч там состоялся в среду – «Сочи» в Фонбет Кубке России уступил в серии пенальти ЦСКА.
Источник: Metaratings