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    • В «Сочи» отреагировали на новость о переносе матча со «Спартаком»

    В «Сочи» отреагировали на новость о переносе матча со «Спартаком»

    «Спартак» и «Сочи» договорились о переносе матча 8-го тура РПЛ в Москву.

    Теперь клубы ждут одобрения от лиги.

    «Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за лигой.

    Общее собрание клубов должно это решить, а исполком утвердить. Дата встречи – 16 сентября, а по времени точно не могу сказать, возможно, тоже также останется», – сказал глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров.

    • РПЛ рекомендовала в течение месяца не играть на стадионе «Фишт».
    • На арене проблемы с газоном из-за жаркой погоды.
    • Последний матч там состоялся в среду – «Сочи» в Фонбет Кубке России уступил в серии пенальти ЦСКА.

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    Источник: Metaratings

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    02.09.2023 09:45
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 12:53

      Если клубы устраивает поменяться кругами , то почему нет.
      Если же есть возражение , то кажется каждый клуб имеет запасной вариант , играйте там.
      Конечно это смех в начале сентября в субтропиках не готово поле.
      Штраф и хороший стоило бы выписать.

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 2 сентября, 11:47

      Не перенос, а технарь - было бы справедливо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3291

      BAIv > NewLife 2 сентября, 12:01

      как же спортивная составляющая поросёнок? из-за таких свиней как ты ненавижу порой спартачей!

      2
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      ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife > BAIv 2 сентября, 12:18

      Вот вот на огороде спортивная составляющая не просматривается. Не у меня , а у миллиардера спроси про спортивную составляющую, которая еще не так давно себя проявила в разгроме детей, а также спроси у чиновников рфс, которые допустили клуб к соревнованию с огородом вместо футбольного газона. Расслабься и получи удовольствие сегодня вечером.

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      ...
      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > NewLife 2 сентября, 12:50

      Сочи предложил сыграть в Москве а в 2 кругу у себя . Чтобы оба матча могли провести на хорошем стадионе.
      Технарь? За что? За то что газон в не в самом лучшем состоянии и рпл рекомендовала не проводить игры? Сочи то не против . Только после игры на таком поле вы и будете первые кричать о качестве газона .

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      Рейтинг: +19614

      NewLife > JIEGEHDA 2 сентября, 12:59

      Есть правила, предусматривающие допуск клуба до участия в РПЛ. Прежде чем ныть, изучай мат часть)

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      ...
      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > NewLife 2 сентября, 16:48

      Мат часть . Газон был в хорошем состоянии в начале сезоне. Мат часть , сегодня ты здоровый а завтра в больке или вообще умер. Раз вначале все так , то так и должно быть до конца дней? Если ты не смотрел ни один матч Сочи дома . Это лишь твои проблемы . Газон был в хорошем состоянии после проведения нескольких матчей , и в связи с климатом газон потерял в качестве . И рпл рекомендовала не проводить игры.а Сочи чтобы оба матча сыграть на хороших полях предложил Спартаку поменяться . Мат часть

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      Рейтинг: +19614

      NewLife > JIEGEHDA 2 сентября, 17:15

      "в связи с климатом газон потерял в качестве"
      Насмешил, в субтропиках плохой климат для газона. "Не растет кокос" как в "Бриллиантовой руке"))
      А ты агроном ? Ты сам проверял газон перед сезоном ? Или чиновникам помогли проверить, и все было ок, пока не было дождей.

      0
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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > NewLife 2 сентября, 22:12

      А ты аграрном . А ты проверял. Ахаха прикинь аграрном. И второй вопрос. А ты как понял что газон в плохом состоянии? Проверял? Или по телику увидел? Ахахаха сами бл смотря в квадрат сидят выводы делают .а посмотреть матч ранний не судьба?

      0
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      Рейтинг: +12455

      BRO_football 2 сентября, 11:09

      Помнится, стадионы должны быть готовы к проведению нового сезона РПЛ. А если у клуба нет своего стадиона, то и лицензию на следующий сезон РПЛ клуб не получает. А у Сочи, видимо, всё хорошо. И за такой косяк с газоном клуб не получит никаких наказаний.

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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > BRO_football 2 сентября, 12:51

      Там рядом море . Никак нельзя что-то сделать . Не обвиняй . Раз не вкурсе . Даже идеальные газоны во дворах там сильно ухудшились а ведь это лишь двор . И там лишь кусок газона

      0
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > JIEGEHDA 2 сентября, 12:59

      Англия это остров , в смысле кругом океан, так что ваш аргумент для детского сада. Просто надо заниматься и вкладываться .
      Кругом друзья царька ( Роттенберг, Дюков ), договорятся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12455

      BRO_football > JIEGEHDA 2 сентября, 13:10

      Во многих топовых чемпионатах Европы играют рядом с морем и это не является проблемой для газона. И только у России какие-то отмазки из-за климата.

      0
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      ...
      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > Алексей З 2 сентября, 16:44

      Ну ты конечно сравнил . Йух с пальцем. Англия и Россия . Когда команды из низом Англии за сезон получают в сумме больше чем тот же Зенит за все титулы и супер игры . Когда у них чисто за телетрансляции дают такой кэш что команды Рпл за десятки лет не накопят . Не сравнивайте так это глупо . В Англии стадионы соответствуют требованиям просто потому что это соответствует и самому футболу вцелом .то есть и трансляции и стадионы и популяция да всё у них с футболом на пике поэтому она и есть самая сильная Лига

      0
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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > BRO_football 2 сентября, 16:45

      Я знаю много богатых людей , почему ты не такой? Вот тебе и ответ на твой комм. Выше написал челу . Что да как . С приходом в 3-4 к фанатом которые даже не болеют за сам Сочи а просто пришли убить время . Никакого газона да и результата не будет;)

      0
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З > JIEGEHDA 2 сентября, 16:48

      Так ты не за инфраструктуру говорил , а понёс какую-то чушь о соседстве с морем.
      Перечитай себя.
      Роттенберг не беднее многих владельцев клубов АПЛ, только вот ему это наХ не надо.

      0
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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > Алексей З 2 сентября, 16:51

      Я вроде чётко ясно сказал . Что там не то что газон на поле , там газон во дворах испортился . 3*3 метра газоны во дворах испортили даже когда люди следят . А вы тут про целое поле говорите . Ты сказал про Англию я тебе ответил . У тебя вот времени тоже до фига смотрю что не уделяет кому нужно? Например помогать людям бабушкам дедушкам? Не судьба? Не интересно наверно . Правильные вещи советовать много ума не надо. А вот делать это уже другое дело.

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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > Алексей З 2 сентября, 16:52

      В любое время года стадион в Питере готов принять матч . В отличной атмосфере . Снег дожди пофиг . А что на стадионе БАНК ОТКРЫТИЕ ? где крыша? Что не учли что у нас погода плохая бывает ? Или наверно тоже денег не хватило?

      0
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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 > JIEGEHDA 2 сентября, 18:38

      С кем ты споришь! У него работа такая. Напишут, что в России солнце встает на востоке, он найдет к чему прицепиться,

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      ...
      Рейтинг: +12455

      BRO_football > JIEGEHDA 2 сентября, 18:43

      Денег нет! Глупая отмазка от Сочи, владелец которого олигарх Ротенберг. Нужно не так уж много мозгов и денег, чтобы ухаживать за футбольным газоном, чтобы оно не превратилось в картофельное поле. Было бы желание.
      Причём тут фанаты и как они влияют на качество газона, мне непонятно.

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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > BRO_football 2 сентября, 22:10

      Знаешь что такое спрос и предложение? Узнай обязательно почитай . Наверно тогда поймёшь . Что вливать бабки в проект который не окупается такое себе дело. Говоря у него бабок много бред полный. Бабок много у Лукойла, почему стадион без крыши сделали? Знают же что погода в России с сюрпризами. На фанатов и клуб пофиг что лээ? Ну вот видишь . А ты кстати говоришь про клуб Сочи который и открылся то недавно , да и видя какая посещаемость матчей вряд-ли хочется вливать душу .а считать чужие деньги плохая примета. Ты например можешь тратить деньги на сигареты и бухло. А ведь мог сэкономить и купить что-то стоящее накопив.но нет . А потом жалоба что денег нет.государство плохое.все плохие

      0
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      Рейтинг: +1144

      ZAITZEFF2011 2 сентября, 11:04

      Если стадион не готов то нужно его дисквалифицировать и наложить штраф на клуб. Никакие отговорки не принимаются. Все клубы должны быть равны перед правилами. Одних не допускают к игре в РПЛ а другим ничего?

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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 2 сентября, 10:52

      Стыдно за хряков. Везде ищут себе выгоду. Гыгыгы

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      Рейтинг: +510

      odessakmv > ПалкоВводецъ (returned) 2 сентября, 11:01

      гыгыгы - тик-ток дауны... А в чем выгода? во втором туре все равно Спартаку в гостях в Сочи играть....

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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA > odessakmv 2 сентября, 12:51

      Во втором кругу наверно . А так не путай .

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      Рейтинг: +510

      odessakmv > JIEGEHDA 3 сентября, 04:31

      конечно круге ))))

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      Рейтинг: +244

      Avitaminoz 2 сентября, 10:50

      А я хотел было в Сочи скатать на футбик да отдохнуть чуток...

      0
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      Рейтинг: +1535

      rac531 2 сентября, 10:11

      Сочи самое жаркое место в мире)
      Ни Италия, ни Катар, ни, тем более, Саудовская Аравия не сравнимы с Сочи)

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