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  • В «Сочи» отреагировали на новость о переносе матча со «Спартаком»

В «Сочи» отреагировали на новость о переносе матча со «Спартаком»

2 сентября 2023, 09:45
20

«Спартак» и «Сочи» договорились о переносе матча 8-го тура РПЛ в Москву.

Теперь клубы ждут одобрения от лиги.

«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за лигой.

Общее собрание клубов должно это решить, а исполком утвердить. Дата встречи – 16 сентября, а по времени точно не могу сказать, возможно, тоже также останется», – сказал глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров.

  • РПЛ рекомендовала в течение месяца не играть на стадионе «Фишт».
  • На арене проблемы с газоном из-за жаркой погоды.
  • Последний матч там состоялся в среду – «Сочи» в Фонбет Кубке России уступил в серии пенальти ЦСКА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (20)
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Avitaminoz
1693641044
А я хотел было в Сочи скатать на футбик да отдохнуть чуток...
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ZAITZEFF2011
1693641881
Если стадион не готов то нужно его дисквалифицировать и наложить штраф на клуб. Никакие отговорки не принимаются. Все клубы должны быть равны перед правилами. Одних не допускают к игре в РПЛ а другим ничего?
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BRO_football
1693642186
Помнится, стадионы должны быть готовы к проведению нового сезона РПЛ. А если у клуба нет своего стадиона, то и лицензию на следующий сезон РПЛ клуб не получает. А у Сочи, видимо, всё хорошо. И за такой косяк с газоном клуб не получит никаких наказаний.
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NewLife
1693644426
Не перенос, а технарь - было бы справедливо.
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