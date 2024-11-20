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    • ЭСК признал ошибку судьи в пользу «Зенита» в матче с «Ахматом»

    ЭСК признал ошибку судьи в пользу «Зенита» в матче с «Ахматом»

    ЭСК РФС оценил спорный эпизод из 1-го тайма матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:2).

    «Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 34-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяч с правой рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №30 Матео Кассьерры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука игрока обороны была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь.

    По этой причине комиссия единогласно считает, что VAR должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – написала комиссия.

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    Источник: РФС

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    20.11.2024 19:14
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    Комментарии (28)
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    Дубина
    1732120384
    Это кого то удивило?? Стыдно за помойку!)
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    alex1951
    1732122224
    О......ху........ть.......и культорно- я поражен! А потом му ч
    Ответить
    Алим Терек
    1732122401
    В каждом туре почему то судьи ошибаются в пользу соперников Ахмата,может сливают в пердив?
    Ответить
    NewLife
    1732122710
    А кто сидел на ВАРе ?
    Ответить
    Клубничный
    1732123119
    Ой да, у какого-то футболиста Зенита волосок выпадал из прически, и он повлиял на траекторию полета мяча, да ды-ды-ды, и т.д.... А теперь посмотрите на этих несчастных по итогам прошлого сезона: https://bombardir.ru/news/733588-podschitano-v-polzu-i-protiv-kakih-komand-rpl-bolshe-vsego-oshibalis-sudi
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    Айболид
    1732125498
    Хряки с низкого старта ломанулись на такую новость. А тут уже сам с собою гоооорячий эстооооонский мусарок , беседует накидавшись . А сколько неподдельных эмоций ))) "Кадык" другого решения принять и не мог , у них там во внутреннем уставе аршинными буквами прописано "СРАТЬ ЗЕНИТУ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА" .
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    wikskwerows
    1732125836
    Кстати, напомню, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей ерунде по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Нужен реальный сервис прогнозов? В яндексе набираем в поиске: «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы имеют гарантию!
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    serhio80
    1732129266
    В следующих матчах конкурентов такие будут ставить) а бзденит тут не при чем)))
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    САНЁК17
    1732129721
    В итоге что?команда без очков осталась, виновник рублей пятьдесят заплатит штраф и фсё
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    Интерес
    1732130977
    Легко признавать то,что невозможно исправить.И принципиальность проявили,и справедливость не восторжествовала...
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