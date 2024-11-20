ЭСК признал ошибку судьи в пользу «Зенита» в матче с «Ахматом»

ЭСК РФС оценил спорный эпизод из 1-го тайма матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:2).

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 34-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяч с правой рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №30 Матео Кассьерры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука игрока обороны была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь.

По этой причине комиссия единогласно считает, что VAR должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – написала комиссия.

В поле судил Артем Чистяков из Азова.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Ближайший соперник – «Оренбург» (23 ноября).

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