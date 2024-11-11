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  • Реакция Черданцева на неназначенный пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Реакция Черданцева на неназначенный пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

11 ноября 2024, 10:00
52

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев проанализировал эпизод из первого тайма матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:2).

По мнению Черданцева, игры рукой в штрафной площади «Зенита» не было.

«Все увлеченно вчера на ночь глядя смотрели этот момент. Вы что-то видите? Я вижу. что Матео Кассьерра стоит спиной к мячу, его точно не видит, а мяч попадает в руку то ли ему, то ли Антону Швецу.

Это явная и очевидная ошибка судьи? Конечно, нет. Это повод звать судью смотреть повтор? Нет. Потому что он ничего не разберет на этом повторе.

Почему не было других, этого я не знаю. Но именно по этой причине мы вчера, например, не стали показывать этот момент в «После футбола». Потому что понять ничего нельзя, и вы же, зрители, скажете, а как это вы показываете футбол, что у вас повтор такой кривой», – написал Черданцев.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Черданцев Георгий
Комментарии (52)
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Иван Петров 1986
1731308623
Если бы в другие ворота, то пеналь был бы.
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Каратель помойников
1731313026
Вшивый клупп теперь будут оправдывать все кто на прикорме у газпрёма
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шахта Заполярная
1731313091
А что это так чердак заволновался. Да не волнуйся ты так, такие пенальти болотным не поставят. Что бы болотным поставили пенальти, надо чтобы нинка с залипом в волейбол играли в штрафной, и то вар минут десять будут смотреть
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SLADE2019
1731313766
Заголовок надо было сделать - отсутствие реакции Черданцева на неназначенный в ворота козлов питерских пенальти.
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Спартачище
1731315552
Только болотные глоры в силу своего скудоумия могут радоваться таким победам Этож насколько надо себя не уважать чтобы за это посмешище и позор топить
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R_a_i_n
1731315784
Ну ессесно... Краснодар забил чистейший гол Рубину-тут сразу спорно все. Мяч в руку зенитовцу попал, а что там смотреть и тем более обсуждать? Такой вот у нас срач-тв)))
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saf05
1731317782
Чердак отрабатывает газпромовские деньги
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Борис34684
1731318076
Миллер запретил ручному тв обсуждать зенит, ну и все под козырёк.
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ziborock
1731318552
Чердак потому и непотопляем на Матч ТВ (всех неугодных уже разогнали) что исправно лижет ФК Газпром"!
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ЮНик
1731320989
Матч ТВ» входит в состав «Газпром-Медиа Холдинг». Черданцев же не совсем идиот, чтобы кусать ту руку, с которой он кормится. Он не может быть объективен по отношению к газпромовским.
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