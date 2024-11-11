Реакция Черданцева на неназначенный пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев проанализировал эпизод из первого тайма матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:2).

По мнению Черданцева, игры рукой в штрафной площади «Зенита» не было.

«Все увлеченно вчера на ночь глядя смотрели этот момент. Вы что-то видите? Я вижу. что Матео Кассьерра стоит спиной к мячу, его точно не видит, а мяч попадает в руку то ли ему, то ли Антону Швецу.

Это явная и очевидная ошибка судьи? Конечно, нет. Это повод звать судью смотреть повтор? Нет. Потому что он ничего не разберет на этом повторе.

Почему не было других, этого я не знаю. Но именно по этой причине мы вчера, например, не стали показывать этот момент в «После футбола». Потому что понять ничего нельзя, и вы же, зрители, скажете, а как это вы показываете футбол, что у вас повтор такой кривой», – написал Черданцев.

В поле судил Артем Чистяков из Азова.

«Ахмат» вел по ходу встречи.

«Зенит» занимает в РПЛ 2-е место.

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