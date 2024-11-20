Сборная России может сыграть со сборной Серии А

В бразильской Серии А могут собрать сборную, чтоб сыграть со сборной России.
«С клубами из бразильской лиги ведет переговоры местный промоутер. Такая встреча могла бы стать просмотром игроков из Серии А для российских клубов.
Среди других возможных соперников: Нигерия, Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуар. Матч с Парагваем, отмененный из-за трагедии в «Крокусе», может состояться только в 2026 году, так как у парагвайцев очень плотное расписание», – написал источник.
- Сборная России проведет ближайший сбор весной.
- Все матчи 2024 года выиграны всухую.
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
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