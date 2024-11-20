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    Сборная России может сыграть со сборной Серии А

    В бразильской Серии А могут собрать сборную, чтоб сыграть со сборной России.

    «С клубами из бразильской лиги ведет переговоры местный промоутер. Такая встреча могла бы стать просмотром игроков из Серии А для российских клубов.

    Среди других возможных соперников: Нигерия, Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуар. Матч с Парагваем, отмененный из-за трагедии в «Крокусе», может состояться только в 2026 году, так как у парагвайцев очень плотное расписание», – написал источник.

    • Сборная России проведет ближайший сбор весной.
    • Все матчи 2024 года выиграны всухую.
    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    20.11.2024 18:16
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1732116968
    ...Ванёк, ты достал! Какую ты ещё сборную тут сватаешь нам!? Какова, нахер, Серева А?...
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    subbotaspartak
    1732120047
    С той же серией, что вчера играли?
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    alefreddy
    1732124600
    сериалы пошли показывать
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