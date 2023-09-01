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Матч «Сочи» – «Спартак» будет перенесен

1 сентября 2023, 19:37
8

РПЛ сообщила о переносе матча восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Причина – плохое качество поля на «Фиште».

«Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи.

«Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Арена», а матч «Сочи»«Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».

4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом РФС», – объяснили процедуру переноса в РПЛ.

  • «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
  • Стадион также принимал ЧМ-2018.
  • Последний матч на стадионе состоялся позавчера – «Сочи» в Фонбет Кубке России уступил в серии пенальти ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1693587505
Тя ж
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Вомбат
1693588209
Там не только плохое поле, там и болельщиков-то нет. Только начало образовываться сообщество болельщиков Сочи, как ввели фан-уйди, и все пошло прахом. Сейчас там на трибунах, в основном, отдыхающие, вроде меня осенью 2018 года -- впечатление пустоты на трибунах было очень неприятным. Наверянка и сейчас там все так же и даже хуже. Да и игра этой безликой команды вряд ли может понравиться. Если Сочи вылетит, мало кто расстроится.
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NewLife
1693589828
Перенесите в плавдок в Мурманск в очередь за Карпиным))))))
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DVOK68
1693590587
Верное решение.
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zigbert
1693590873
Да уж лучше так чем играть на таком поле.
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kvm
1693591273
справедливо дать Сочи технарь.
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Garrincha58
1693597143
интересно ЦСКА значит можно играть на таком поле, а Свинтаку нельзя
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