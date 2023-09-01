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    Матч «Сочи» – «Спартак» будет перенесен

    РПЛ сообщила о переносе матча восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Причина – плохое качество поля на «Фиште».

    «Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи.

    «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Арена», а матч «Сочи»«Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».

    4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом РФС», – объяснили процедуру переноса в РПЛ.

    • «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
    • Стадион также принимал ЧМ-2018.
    • Последний матч на стадионе состоялся позавчера – «Сочи» в Фонбет Кубке России уступил в серии пенальти ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    01.09.2023 19:37
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 08:49

      Пора уже из Сочи в Мордовию команду перевозить , там стадион с ЧМ стоит никому не нужный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 08:45

      Этот стадион символ Путинизма - Снаружи красивая обёртка, а внутри говно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 1 сентября, 22:39

      интересно ЦСКА значит можно играть на таком поле, а Свинтаку нельзя

      6
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      ...
      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > Garrincha58 2 сентября, 00:31

      Заткни своё тухлое ипло, педикулёзный. Значит ЦСКА-терпилы,а мы-нет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2941

      Болотоход > Garrincha58 2 сентября, 06:47

      Конюшни овса раскидали по огороду вот и бегали за круглым как бичи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Айболид > Болотоход 2 сентября, 09:50

      Понятно , в Сочи дубы не растут , предложить "гостям" нечего .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Айболид > Спартач80 2 сентября, 09:52

      Так ты и есть главная ,истеричная , визгливая терпилка .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2408

      kvm 1 сентября, 21:01

      справедливо дать Сочи технарь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 1 сентября, 20:54

      Да уж лучше так чем играть на таком поле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18728

      DVOK68 1 сентября, 20:49

      Верное решение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 1 сентября, 20:37

      Перенесите в плавдок в Мурманск в очередь за Карпиным))))))

      1
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      Рейтинг: +901

      bratskij 1 сентября, 20:12

      Этому колхозу Сочи ничего не поможет. Пашня рулит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13228

      Вомбат 1 сентября, 20:10

      Там не только плохое поле, там и болельщиков-то нет. Только начало образовываться сообщество болельщиков Сочи, как ввели фан-уйди, и все пошло прахом. Сейчас там на трибунах, в основном, отдыхающие, вроде меня осенью 2018 года -- впечатление пустоты на трибунах было очень неприятным. Наверянка и сейчас там все так же и даже хуже. Да и игра этой безликой команды вряд ли может понравиться. Если Сочи вылетит, мало кто расстроится.

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      Рейтинг: +6206

      fakeid 1 сентября, 20:09

      эпичнейший огород, даже не знаю, как такое могло случиться в премьер лиге, и почему именно в сочи - а не в воронеже каком-нибудь. но там и правда колхоз, только коров выгуливать, а не в футбол играть.

      1
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      Рейтинг: +968

      Микояновский мясокомбинат > fakeid 1 сентября, 22:34

      Почему свиней нельзя?

      2
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