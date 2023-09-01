Матч «Сочи» – «Спартак» будет перенесен

РПЛ сообщила о переносе матча восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Причина – плохое качество поля на «Фиште».
«Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи.
«Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Арена», а матч «Сочи» – «Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».
4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом РФС», – объяснили процедуру переноса в РПЛ.
- «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
- Стадион также принимал ЧМ-2018.
- Последний матч на стадионе состоялся позавчера – «Сочи» в Фонбет Кубке России уступил в серии пенальти ЦСКА.
Источник: телеграм-канал РПЛ