Матч «Сочи» – «Спартак» будет перенесен

РПЛ сообщила о переносе матча восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Причина – плохое качество поля на «Фиште».

«Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи.

«Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Арена», а матч «Сочи» – «Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».

4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом РФС», – объяснили процедуру переноса в РПЛ.