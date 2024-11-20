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    • Стало известно, за сколько «Локо» готов купить Зиньковского у «Спартака»

    Стало известно, за сколько «Локо» готов купить Зиньковского у «Спартака»

    «Локомотив» не против купить полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

    «Зиньковский может покинуть «Спартак» при наличии достойного предложения. «Локомотив» готов приобрести игрока за 1–2 миллиона евро, но красно-белые навряд ли согласятся его отпустить за такую сумму.

    Участие Сергея Пиняева в сделке невозможно», – написал источник.

    • Зиньковский в текущем сезоне провел за «Спартак» 12 игр, сделал 3 голевых паса.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
    • Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    20.11.2024 19:08
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    Комментарии (27)
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    ...уефан
    1732120455
    ...за 1-2 ляма? - "Это несерьёзно"(с)...
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    Desma
    1732121703
    Пока есть желающие купить, хрякам надо отдавать Зиньковского. Спартак в исполнении Станковича не его команда, это очевидно.
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    alefreddy
    1732124297
    за эти деньги в Химки заберут
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    Cleaner
    1732124850
    ЗАЧЕМ Локо футболист из Спартака??? Из Спартака ни один игрок в нормальном состоянии не уходил Все растренированные. Никакие. Впечатление, что в Спартаке игроков учат, как НЕ НАДО играть в футбол. А я над всем этим РЖУ ни могу!!!...)))
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    Литейный 4 (returned)
    1732125493
    Попортили Зину! Теперь заново обучать игре в футбол. Спрамтак кладбище футболистов. Гыгыгы
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    wikskwerows
    1732125849
    Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сайт, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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    serhio80
    1732125970
    Там по слухам кстати у блохастых место зимой освобождается) у них денег много, за 5-6 возьмут) скрывать не буду, я тоже в доту погонял бы за такую зп в удельной
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    serhio80
    1732126185
    За 50℅ посидел бы с удочкой по утрам) это официальное предложение к Миллеру! Передайте ему пожалуйста
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