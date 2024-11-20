Стало известно, за сколько «Локо» готов купить Зиньковского у «Спартака»

«Локомотив» не против купить полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.
«Зиньковский может покинуть «Спартак» при наличии достойного предложения. «Локомотив» готов приобрести игрока за 1–2 миллиона евро, но красно-белые навряд ли согласятся его отпустить за такую сумму.
Участие Сергея Пиняева в сделке невозможно», – написал источник.
- Зиньковский в текущем сезоне провел за «Спартак» 12 игр, сделал 3 голевых паса.
- Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
- Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.
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