Определился победитель в гонке за защитника «Рубина» Рожкова

Защитник «Рубина» Илья Рожков вскоре перейдет в «Динамо».
«Рожков в «Динамо» на пять лет: несмотря на интерес «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» и желание «Рубина» сохранить игрока, предложив ему новый контракт, в ближайшие пару недель Илья подпишет с БГ соглашение до декабря 2029 года.
Сумма самовыкупа из Казани для 19-летнего крайнего защитника – 3 миллиона евро. Сделку ведет посредник Шуклин», – написал источник.
- В текущем сезоне Рожков сыграл 16 матчей за «Рубин» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 передачей.
- Соглашение защитника с казанским клубом рассчитано до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
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