Определился победитель в гонке за защитника «Рубина» Рожкова

Защитник «Рубина» Илья Рожков вскоре перейдет в «Динамо».

«Рожков в «Динамо» на пять лет: несмотря на интерес «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» и желание «Рубина» сохранить игрока, предложив ему новый контракт, в ближайшие пару недель Илья подпишет с БГ соглашение до декабря 2029 года.

Сумма самовыкупа из Казани для 19-летнего крайнего защитника – 3 миллиона евро. Сделку ведет посредник Шуклин», – написал источник.

В текущем сезоне Рожков сыграл 16 матчей за «Рубин» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 передачей.

Соглашение защитника с казанским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE