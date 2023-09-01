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    • Кроос рассказал, что его удерживает от перехода в Саудовскую Аравию

    Кроос рассказал, что его удерживает от перехода в Саудовскую Аравию

    Полузащитника «Реала» Тони Кроос расстроен из-за массового отъезда игроков в Саудовскую Аравию.

    «Несоблюдение прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда.

    Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.

    Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол – но все дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, все стало сложнее», – сказал Кроос.

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    Источник: Sports Illustrated

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    01.09.2023 08:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 1 сентября, 09:26

      Меня не берут, сказал Кроос.

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      Ответить
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      Рейтинг: +268

      russkiisergei > paracetamol 1 сентября, 11:17

      мать твою возьмут! на толпу!!!

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      ...
      Рейтинг: +6206

      fakeid > russkiisergei 1 сентября, 12:34

      пц, ты животное

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      Рейтинг: +268

      russkiisergei > fakeid 2 сентября, 13:45

      ты вафлю завали свою

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      Рейтинг: +6206

      fakeid > russkiisergei 2 сентября, 17:02

      твоя мамашка не завалила однажды в толпе, в результате чего появился ты. гы-гы-гы!

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