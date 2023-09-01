Кроос рассказал, что его удерживает от перехода в Саудовскую Аравию

Полузащитника «Реала» Тони Кроос расстроен из-за массового отъезда игроков в Саудовскую Аравию.

«Несоблюдение прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда.

Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.

Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол – но все дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, все стало сложнее», – сказал Кроос.