«Такого в мире еще не было»: Бубнов – о составе сборной России

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал вызов 49 игроков в сборную России на осенний сбор.

Полный список можно посмотреть здесь.

Национальная команда в сентябре проведет 2-3 товарищеских матча.

Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

«Чтобы такое большое количество футболистов вызывали на сбор – такого никогда не было! Как правило, существовал расширенный список, в котором находилось более 30 человек, потом его сокращали примерно до 25.

В моe время, правда, что-то похожее случилось при Эдуарде Малофееве. Тогда решили организовать матч двух составов – причeм получилась серьeзная битва. Я играл в условно второй команде, мы победили 3:2. Потом из этой второй команды, кстати, некоторых игроков взяли в основную.

Интересно посмотреть, как будут организованы тренировки. Что будет делать такое количество футболистов на одном поле? Такого в мировой практике, я думаю, ещe не было: в каком-то смысле Карпин новатор», – сказал Бубнов.

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