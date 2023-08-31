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    • «Такого в мире еще не было»: Бубнов – о составе сборной России

    «Такого в мире еще не было»: Бубнов – о составе сборной России

    Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал вызов 49 игроков в сборную России на осенний сбор.

    • Полный список можно посмотреть здесь.
    • Национальная команда в сентябре проведет 2-3 товарищеских матча.
    • Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

    «Чтобы такое большое количество футболистов вызывали на сбор – такого никогда не было! Как правило, существовал расширенный список, в котором находилось более 30 человек, потом его сокращали примерно до 25.

    В моe время, правда, что-то похожее случилось при Эдуарде Малофееве. Тогда решили организовать матч двух составов – причeм получилась серьeзная битва. Я играл в условно второй команде, мы победили 3:2. Потом из этой второй команды, кстати, некоторых игроков взяли в основную.

    Интересно посмотреть, как будут организованы тренировки. Что будет делать такое количество футболистов на одном поле? Такого в мировой практике, я думаю, ещe не было: в каком-то смысле Карпин новатор», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8647

      nik55 2 минуты назад

      Абаскаль---Карпин 2 тренера непредсказуемые

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15982

      Алексей З 19 минут назад

      Даже для двухсторонки надо ну 25-27 ( зачем не знаю ), но 49 это российское ноу-хау.
      Кто-то усиленно доказывает всему миру что 1/6 суши - страна дураков и безумцев ( в Политике ).

      0
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      Рейтинг: +7478

      Semenycch 27 минут назад

      Карпин новатор? Да Карпин это Шариков, вот и все его новаторство!

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