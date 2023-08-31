22-летний защитник «Ростова» – о вызове в сборную: «Вы серьезно? Думаю, меня обманывают»

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания удивился, что его пригласили в сборную России.
«Я попал в сборную России? Вы серьeзно? Впервые слышу об этом. Думаю, что меня обманывают. Если так, то очень счастлив», – сказал Вахания.
- «Ростов» в июле бесплатно забрал игрока из системы «Зенита».
- В новом сезоне фулбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- В сборную на сентябрьские игры вызвали 49 игроков. Полный список можно посмотреть здесь.
- Национальная команда в сентябре проведет 2-3 товарищеских матча.
- Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
Источник: «Чемпионат»