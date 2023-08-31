22-летний защитник «Ростова» – о вызове в сборную: «Вы серьезно? Думаю, меня обманывают»

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания удивился, что его пригласили в сборную России.

«Я попал в сборную России? Вы серьeзно? Впервые слышу об этом. Думаю, что меня обманывают. Если так, то очень счастлив», – сказал Вахания.