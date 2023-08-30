Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подытожил кубковый матч против «Зенита» (1:0).

– С турнирной точки зрения понятно, что значит эта победа. А с эмоциональной?

– Эмоции – это хорошее зерно в умы наших футболистов, что мы можем побеждать и играть дисциплинированно с хорошей командой.

Нужно было надежно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме, когда вышли бразильцы. Хотелось бы забивать побольше. Делая замены, думали о следующей игре с «Локомотивом».

«Балтика» победила «Зенит» впервые за 25 лет.

Команда в прошлом сезоне была в Первой лиге.

«Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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