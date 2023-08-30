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    • Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Зенитом»

    Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Зенитом»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подытожил кубковый матч против «Зенита» (1:0).

    – С турнирной точки зрения понятно, что значит эта победа. А с эмоциональной?

    – Эмоции – это хорошее зерно в умы наших футболистов, что мы можем побеждать и играть дисциплинированно с хорошей командой.

    Нужно было надежно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме, когда вышли бразильцы. Хотелось бы забивать побольше. Делая замены, думали о следующей игре с «Локомотивом».

    • «Балтика» победила «Зенит» впервые за 25 лет.
    • Команда в прошлом сезоне была в Первой лиге.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4853

      Ziklop 34 минуты назад

      удачи Балтике в игре с Локо!

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