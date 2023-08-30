«Игру посмотрят миллионы людей»: в РФС раскрыли смысл и детали матча Фонбет Кубка России в водах океана

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин развернуто высказался о проведении матча 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России на плавучей платформе в водах океана.

Матч намечен на 4 сентября (информация пока неофициальная).

Хозяин встречи «Динамо» согласился провести игру не в Кирове.

В Кирове не было матчей Кубка России с 2006 года.

«О Мурманске. По фактам – из многочисленных запросов.

1. За эти пару-тройку дней кубковый матч между клубом Второй лиги и любителями обсуждает вся страна. Обсуждает не матч московского «Спартака», а кировского «Динамо» с 2Drots. Сюрреализм? Нет! Это значит, есть две хорошие новости. Новость первая: футбол в регионах жив, и он по-прежнему интересен миллионам. Новость вторая: Кубок страны развивается в правильном направлении. Запросы на поездку в Белокаменку в РФС посыпались от новостников всех федеральных каналов. Для кировского клуба – это прямая дорога к развитию – к активациям, региональному спонсорству, популяризации игроков и спортшколы, для 2Drots – это расширение воронки внимания аудитории, новый эксклюзивный контент, конверсия. Дальнейшая капитализация бренда. Если сложить 2 и 2, чуть подумав, станет очевидным, что история с матчем в Мурманской области – это мощное промо и для турнира, и для клубов, и для всего футбола, каким бы никогда не стал матч в Кирове.

2. Предыдущие матчи медиа команд в Кубке показали достаточно средние доли по тв-аудитории, да и суммарная посещаемость 5 встреч с участием медиа команд в Пути регионов составила всего 10965 чел. со средним показателем – в 2193 чел. В реестре сертифицированных стадионов вместимость домашнего стадиона кировского «Динамо» – 550 чел. В Белокаменке мы установим трибуны большей вместимости, организуем шаттлы из Мурманска для местных болельщиков, в Кирове проведем фан-зону, трофи-тур и телемост. Часть местных болел уже собралась пробивать заполярный выезд, решаем с их логистикой.

Уже сейчас очевидно, что матч соберет в разы больше аудитории, чем это было в Муроме или в самом Кирове. И, кстати, на кировском стадионе РФС вместе с местными властями уже проводил большой фест всероссийского проекта «Футбол в школе» – только тогда это не так сильно всех взволновало. Что ж, проведем там второй – кубковый.

3. Феномен медиа команд в розыгрыше Кубка вдохнул новую жизнь в любителей и парней в регионах. РФС, первым придумав понятие «вайлкард» для медиа команд и сыграв в Медиалиге, показал профутболу, что настало время медийных реформ. Время, когда «профик» должен быть не просто спортсменом, а медийным активом клуба, призовые выплаты командам должны коррелировать с медийными активностями. Именно эту логику мы уложили и в достаточно инновационный для нашего футбола регламент.

4. Генерить контент о хайповом событии в инете легко. Делать и ломать шаблоны – сложнее. Хоть и мысль Сереги Биги [журналиста Сергея Егорова] про выставочные матчи кампании «Футбол повсюду», закрепленная в регламенте, весьма здравая. Но взять ответственность, построить поле в 20-метровом котловане, где неделю назад плескалась вода Ледовитого океана, поднять чартер для клубов, собрать раздевалки и трибуны, организовать логистику, трансферы, отели, пресс-тур для сми, сделать прямой эфир на федералке, телемост – это работа другого уровня и масштаба. Только поэтому этот матч посмотрят да же не сотни тысяч, а миллионы людей.

5. РФС за последние годы всех приучил к тому, что делает новые прорывные вещи. Сделаем и в Белокаменке. И после нее.

Сентябрь будет очень громким. Поверьте», – пообещал Терешин.