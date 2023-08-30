Мостовой поставил себя на второе место среди лучших игроков в истории «Сельты»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что его изображение попало на бутылку пива, посвященную 100-летию «Сельты».

– В Испании сегодня гала-матч: звезды «Сельты» играют против звезд футбола. За сборную звезд выступят Фигу, Каннаваро, Матерацци… Меня приглашали на торжества, связанные со 100-летием клуба, но я не смог прилететь, потому что туда сейчас долго добираться. В течение месяца решали этот вопрос, но не вышло.

– Для вас неожиданно, что попали в число легенд «Сельты» за 100-летнюю историю? Их выбрали болельщики клуба.

– Конечно же, нет. Больше могу сказать: если бы болельщики «Сельты» голосовали на тему, кто был лучшим игроком клуба, наверняка на первых местах были бы Мостовой и Яго Аспас.

Я ставлю Аспаса выше для «Сельты», чем себя, потому что, во-первых, он – оттуда, во-вторых, больше забил, потому что играет на позиции форварда, в-третьих, Яго больше времени играет за клуб. Я к этому с пониманием отношусь.

– Среди легенд там еще Валерий Карпин.

– Может быть, может быть.

– Какие отношения у вас были с пивом в Испании? Выпивали после матчей?

– Я помню пивоварню, которая выпустила коллекционный набор – Estrella Galicia. Но пиво я не любил. Первый раз попробовал его во Франции, когда мне было 25 лет. И то это было пиво с лимонадом – «Панаше». Когда я потом я приехал в Испанию, всегда заказывал этот напиток.

Футбольный сезон разгоняется: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!