В Испании выпустили пиво с изображением Мостового и Карпина

В Испании выпустили коллекционное пиво в честь 100-летия «Сельты».

Всего выпущено 12 уникальных бутылок, на 11 из которых есть изображения легендарных футболистов «Сельты» – в том числе Александра Мостового и Валерия Карпина.

На этикетки также попали Уго Мальо, Сантьяго Каньисарес, Яго Аспас, Владимир Гудель, Фернандо Касерес, Маноло, Мазиньо, Мичел Сальгадо и Паиньо.

В продажу поступит почти 3 миллиона бутылок емкостью 0,33 л.

«Сельта» была основана 23 августа 1923 года.

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