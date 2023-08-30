Смотреть прямую трансляцию матч «Ахмат» – «Крылья Советов», 3 тур кубка России на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023, в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

Предполагаемые стартовые составы команд:

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Богосавац, Челикович, Тодорович, Камилов, Ковачев, Дивановчи, Камило, Ильин, Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Рассказов, Бобер, Рахманович, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Крылья Советов»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».