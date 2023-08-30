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    • «Ахмат» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023

    «Ахмат» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Ахмат»«Крылья Советов», 3 тур кубка России на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023, в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

    Предполагаемые стартовые составы команд:

    «Ахмат»: Шелия, Быстров, Волков, Семенов, Уциев, Диванович, Камилов, Бериша, Харин, Ковачев, Ильин.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Барач, Рассказов, Шитов, Иванисеня, Витюгов, Гарре, Карпицкий, Рахманович.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Крылья Советов»

    Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Смотреть матч Рубин-Урал онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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