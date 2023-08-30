«Ахмат» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, начало – в 17:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Богосавац, Челикович, Тодорович, Камилов, Ковачев, Дивановчи, Камило, Ильин, Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Рассказов, Бобер, Рахманович, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин