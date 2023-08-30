Фонбет Кубок России. «Ахмат» победил «Крылья» (3:1) – команда не проигрывает при Ромащенко

«Ахмат» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России победил дома «Крылья Советов». Решающий гол провел летний новичок Ясмин Челикович – защитник.

«Ахмат» провел три матча при главном тренере Мирославе Ромащенко – две победы и ничья.

Грозненцы занимают третье место в группе, самарцы – последние с нулем очков.

Россия. Кубок. Группа С. 3-й тур

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Конате, 44; 1:1 – Бейл, 51; 2:1 – Челикович, 53; 3:1 – Олейников, 90+4.

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