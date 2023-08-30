Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Азар завершает карьеру, «Спартак» разгромил «Динамо», в Лиге 1 интересуются россиянами и другие новости

    Азар завершает карьеру, «Спартак» разгромил «Динамо», в Лиге 1 интересуются россиянами и другие новости

    Французский топ-клуб готов забрать сразу двух россиян из РПЛ (Иван Карпов).

    «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в кубке благодаря дублю Соболева.

    «Играть не будете!»: Личка обратился к футболистам «Динамо» после разгрома от «Спартака».

    «Теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!»: Уткин – о матче «Спартак» – «Динамо».

    Экс-тренер «Ахмата» Ташуев потребовал извинений от Дзюбы.

    «ПСЖ» готовит масштабный обмен игроками с немецким клубом.

    Уткин отреагировал на перформанс Нагучева против Дзюбы.

    Вратарь «Зенита» считает себя сильнее Сафонова.

    Защитник «Динамо» переходит в «Торино» за 3 миллиона.

    Азар решил завершить карьеру в 32 года.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 