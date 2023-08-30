Азар завершает карьеру, «Спартак» разгромил «Динамо», в Лиге 1 интересуются россиянами и другие новости

Французский топ-клуб готов забрать сразу двух россиян из РПЛ (Иван Карпов).

«Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в кубке благодаря дублю Соболева.

«Играть не будете!»: Личка обратился к футболистам «Динамо» после разгрома от «Спартака».

«Теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!»: Уткин – о матче «Спартак» – «Динамо».

Экс-тренер «Ахмата» Ташуев потребовал извинений от Дзюбы.

«ПСЖ» готовит масштабный обмен игроками с немецким клубом.

Уткин отреагировал на перформанс Нагучева против Дзюбы.

Вратарь «Зенита» считает себя сильнее Сафонова.

Защитник «Динамо» переходит в «Торино» за 3 миллиона.

Азар решил завершить карьеру в 32 года.