Вратарь «Зенита» считает себя сильнее Сафонова

Голкипер «Зенита» Денис Адамов заявил, что считает себя более классным вратарем, чем Матвей Сафонов из «Краснодара».

– Считаешь ли ты себя сильнее Сафонова?

– Да, я так считаю.

– Адамов – лучший голкипер в РПЛ?

– Нет. Возможно, Акинфеев. Есть и другие ребята. Песьяков, например.

– Он ведь стал ошибаться...

– У всех бывают ошибки. Но то, как он играет ногами, сколько спасает команду...

– Бабурин здорово выглядел.

– Он в ФНЛ сейчас. Но это разные ситуации. Когда у тебя 10 моментов у ворот, и ты отбиваешь 5-6. Или у твоих ворот 2-3 момента, и ты спасаешь

Адамов – воспитанник «Краснодара».

Летом он заключил с «Зенитом» контракт по схеме «4+1».

Сумма трансфера – 1 миллион евро.

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