Вратарь «Зенита» считает себя сильнее Сафонова

Голкипер «Зенита» Денис Адамов заявил, что считает себя более классным вратарем, чем Матвей Сафонов из «Краснодара».
– Считаешь ли ты себя сильнее Сафонова?
– Да, я так считаю.
– Адамов – лучший голкипер в РПЛ?
– Нет. Возможно, Акинфеев. Есть и другие ребята. Песьяков, например.
– Он ведь стал ошибаться...
– У всех бывают ошибки. Но то, как он играет ногами, сколько спасает команду...
– Бабурин здорово выглядел.
– Он в ФНЛ сейчас. Но это разные ситуации. Когда у тебя 10 моментов у ворот, и ты отбиваешь 5-6. Или у твоих ворот 2-3 момента, и ты спасаешь
- Адамов – воспитанник «Краснодара».
- Летом он заключил с «Зенитом» контракт по схеме «4+1».
- Сумма трансфера – 1 миллион евро.
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Источник: «РБ Спорт»