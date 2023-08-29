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    Вратарь «Зенита» считает себя сильнее Сафонова

    Голкипер «Зенита» Денис Адамов заявил, что считает себя более классным вратарем, чем Матвей Сафонов из «Краснодара».

    – Считаешь ли ты себя сильнее Сафонова?

    – Да, я так считаю.

    – Адамов – лучший голкипер в РПЛ?

    – Нет. Возможно, Акинфеев. Есть и другие ребята. Песьяков, например.

    – Он ведь стал ошибаться...

    – У всех бывают ошибки. Но то, как он играет ногами, сколько спасает команду...

    – Бабурин здорово выглядел.

    – Он в ФНЛ сейчас. Но это разные ситуации. Когда у тебя 10 моментов у ворот, и ты отбиваешь 5-6. Или у твоих ворот 2-3 момента, и ты спасаешь

    • Адамов – воспитанник «Краснодара».
    • Летом он заключил с «Зенитом» контракт по схеме «4+1».
    • Сумма трансфера – 1 миллион евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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