Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!»: Уткин – о матче «Спартак» – «Динамо»

    «Теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!»: Уткин – о матче «Спартак» – «Динамо»

    Журналист Василий Уткин пошутил на тему дерби «Спартака» и «Динамо» в Фонбет Кубке России (4:1, второй тайм).

    «Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!

    Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде, с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?

    А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.

    Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя.

    Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас – Личку. Пользуйтесь!» – написал Уткин в телеграме.

    Новости по теме
    Личка заявил, что игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»
    ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря дублю Соболева 75
    «Спартак» забил «Динамо» 4 гола к 25-й минуте! «Бомбардир» ведет текстовый онлайн 2
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25093

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      К сожалению, в этой шутке очень маленькая доля шутки. (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4403

      mutabor0992 25 минут назад

      А ведь толстый прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1401

      САНЁК17 26 минут назад

      Ниччего не понял, о ком он поёт?причем тут иностранцы?рус топ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19213

      paracetamol 33 минуты назад

      Я не понял, кто тупее Личка или Абассаль?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3758

      шахта Заполярная > paracetamol 32 минуты назад

      Парацетамол.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35122

      VVM1964 > шахта Заполярная 27 минут назад

      Он вне конкуренции !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9942

      САДЫЧОК 1 час назад

      Бабич, в порядке !
      Отличный защитник !
      Отличная замена Никакущему и медленному Джикии !
      Удачное приобретение !
      Руководит обороной , цепкий , отбор хороший.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +697

      JIEGEHDA > САДЫЧОК 37 минут назад

      Один матч не показатель. Бонгонда вон 4 матча выдал . Причем на серьёзном уровне . А ты тут на одном матче уже его в основу Джикию списал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35122

      VVM1964 > САДЫЧОК 36 минут назад

      Один матч не показатель, но впечатление действительно произвел хорошее - думаю в паре с Джикией будут смотреться )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35122

      VVM1964 1 час назад

      )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3105

      alefreddy 1 час назад

      протроллил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Александр.Т. 1 час назад

      Красиво.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13184

      Вомбат 1 час назад

      Не в бровь, а в глаз. Красно-белым неадекватам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1712

      Спартач80 > Вомбат 1 час назад

      Ты давно в адекваты-то записалась, клуха скандальная?...Бегала вечно,х.у.й.ню несла,на ветках Спартака, а теперь вдруг "остепенилась"...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35122

      VVM1964 > Вомбат 1 час назад

      Есть к сожалению и такие...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5830

      Питерский князь > Спартач80 1 час назад

      Ваш клуб надо переиминовать в "Черкаш" и все болельщики черкаши.
      :))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1712

      Спартач80 > Питерский князь 1 час назад

      Ваш и переименовывать не надо, ибо вы как были педикулёзные б.о.м.ж.и, так и остались.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2841

      Болотоход > Питерский князь 1 час назад

      Аль-бзянить))!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +904

      Айболид > Спартач80 1 час назад

      Ну ка похвастай , какой ты молодец ! Кому и сколько перевёл (и не забудь расписку с них взять ).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1712

      Спартач80 > Айболид 36 минут назад

      Мразота, ты снова бредишь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +697

      JIEGEHDA > Спартач80 35 минут назад

      Что за бред? ***** это люди вообще-то. Причем некоторые ***** умнее некоторых учёных и врачей рекомендации которых берешь ты и тебе подобные . Ведь такого рода диагноз поставят только такие врачи . А вот хряки . Уже серьезно. ***** не откажутся от ****** . Бекона . Поэтому и жарят вас постоянно за гаражами ахахахахахаа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +904

      Айболид > Спартач80 33 минуты назад

      Ты трепло 80 лвл )))))))))))))))))))) Как баба базарная - только визжать истерично могёшь .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1712

      Спартач80 > JIEGEHDA 30 минут назад

      Вы чего до меня доколупались, педикулёзные мразоты? У вас сегодня шабаш?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Владимир-Филиппов-vkontak > Болотоход 3 минуты назад

      Ты опять хрюкаешь, убогий. Уже бы давно научился хотя бы простейшим словам "Зенит - чемпион", но нет, одно хрюканье от тебя исходит. Совсем тупенький?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 