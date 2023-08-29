«Теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!»: Уткин – о матче «Спартак» – «Динамо»

Журналист Василий Уткин пошутил на тему дерби «Спартака» и «Динамо» в Фонбет Кубке России (4:1, второй тайм).

«Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?!

Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде, с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?

А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.

Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя.

Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас – Личку. Пользуйтесь!» – написал Уткин в телеграме.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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