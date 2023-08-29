Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Экс-тренер «Ахмата» Ташуев потребовал извинений от Дзюбы

    Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу скандала с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • После матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) игрок нахамил журналисту.
    • Дзюба пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.
    • КДК РФС условно дисквалифицировал нападающего на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

    «Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос.

    Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно.

    Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой – тебя хвалят. Ты плохо играешь – тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи.

    Надо уважать любую профессию. А журналист – да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов.

    Может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»? Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе.

    Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. Ютуб-каналы – это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо.

    Играть он умеет. Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой – не только перед одним журналистом – и дальше работать», – сказал Ташуев.

    Новости по теме
    Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец» 16
    Ташуев: «Ахмат» стал чемпионом России по соотношению результата к бюджету»
    Ташуев раскритиковал «Оренбург» за выбор нового тренера 3
    Источник: «Газета.ru»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 