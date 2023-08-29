Экс-тренер «Ахмата» Ташуев потребовал извинений от Дзюбы

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу скандала с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

После матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) игрок нахамил журналисту.

Дзюба пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.

КДК РФС условно дисквалифицировал нападающего на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос.

Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно.

Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой – тебя хвалят. Ты плохо играешь – тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи.

Надо уважать любую профессию. А журналист – да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов.

Может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»? Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе.

Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. Ютуб-каналы – это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо.

Играть он умеет. Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой – не только перед одним журналистом – и дальше работать», – сказал Ташуев.

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