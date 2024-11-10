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    • Ташуев прокомментировал второе за неделю поражение «Ахмата» от «Зенита»

    Ташуев прокомментировал второе за неделю поражение «Ахмата» от «Зенита»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался после матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    «Доволен командой, вижу, что идеи приняли. У нас есть костяк, есть подготовленные футболисты. Сейчас главное дождаться, когда вернуться в строй травмированные. Я думаю, что все будет хорошо.

    Доминировать во втором тайме и большую часть первого тайма с «Зенитом» – не каждая команда может. Каждая атака шла в агрессивной манере. В штрафной не хватает мощного наконечника.

    Дарим победы соперникам. Очередной матч, где мы практически сами себе забиваем. Какое-то наваждение», – сказал Ташуев.

    • Для «Ахмата» это 2-е за неделю поражение от «Зенита».
    • Грозненцы идут в зоне вылета.
    • Следующий соперник «Ахмата» – «Крылья Советов» (24 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    10.11.2024 23:34
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    Комментарии (1)
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    Bez Imeni
    1731275480
    Ахмат явно не на своём месте
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