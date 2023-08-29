«Играть не будете!»: Личка обратился к футболистам «Динамо» после разгрома от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка эмоционально обратился к своим футболистам после разгромного поражения от «Спартака» в Фонбет Кубке России.

«Очень быстрый комментарий. Что сказать? Приехали, соперник забил 4 гола за 30 минут. Все стало ясно и понятно.

Нельзя играть на уровне любителей. Даже на том уровне больше борьбы и желания. Игроки не понимали, что играли сегодня дерби – дерби со «Спартаком».

Те, кто будет играть пешком, играть назад – играть не будут. Все!» – сказал Личка.