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    • «Играть не будете!»: Личка обратился к футболистам «Динамо» после разгрома от «Спартака»

    «Играть не будете!»: Личка обратился к футболистам «Динамо» после разгрома от «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка эмоционально обратился к своим футболистам после разгромного поражения от «Спартака» в Фонбет Кубке России.

    «Очень быстрый комментарий. Что сказать? Приехали, соперник забил 4 гола за 30 минут. Все стало ясно и понятно.

    Нельзя играть на уровне любителей. Даже на том уровне больше борьбы и желания. Игроки не понимали, что играли сегодня дерби – дерби со «Спартаком».

    Те, кто будет играть пешком, играть назад – играть не будут. Все!» – сказал Личка.

    • Команда Лички проиграла со счетом 1:4.
    • «Динамо» пропустило 4 гола к 25-й минуте.
    • Московский клуб впервые разгромно проиграл при Личке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2023 22:30
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