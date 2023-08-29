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    Защитник «Динамо» переходит в «Торино» за 3 миллиона

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов переходит в «Торино».

    «Как и писал Sky Sport, сумма трансфера – 3 миллиона евро. Помимо этого у «Динамо» останется процент со следующей продажи игрока, а также различные бонусы за его выступления.

    Сегодня днем Саба уже улетает в Италию на медосмотр. Следовательно, в заявку на матч со «Спартаком» он уже не попадет. Если медосмотр будет пройден успешно, то трансфер будет оформлен уже на этой неделе», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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