Защитник «Динамо» переходит в «Торино» за 3 миллиона

Защитник «Динамо» Саба Сазонов переходит в «Торино».

«Как и писал Sky Sport, сумма трансфера – 3 миллиона евро. Помимо этого у «Динамо» останется процент со следующей продажи игрока, а также различные бонусы за его выступления.

Сегодня днем Саба уже улетает в Италию на медосмотр. Следовательно, в заявку на матч со «Спартаком» он уже не попадет. Если медосмотр будет пройден успешно, то трансфер будет оформлен уже на этой неделе», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».