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    • Французский топ-клуб готов забрать сразу двух россиян из РПЛ (Иван Карпов)

    Французский топ-клуб готов забрать сразу двух россиян из РПЛ (Иван Карпов)

    Два российских футболиста могут продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    «Топовая команда из Лиги 1 заинтересована в переходе 20-летнего правого защитника Денисова из «Спартака» и 26-летнего опорника Фомина из «Динамо».

    Это факт: речь не просто об интересе, а уже идут конкретные переговоры о дальнейшей судьбе этих парней.

    Поверьте, агент Маньяков огорчился, когда услышал вопрос – правда ли это? Название клуба-интересанта он не раскрыл, также как не сделали этого Гафин и Малышев. Но вместе с тем и не опровергли они факт интереса.

    Совершенно точно – топовый французский клуб готов забрать сразу двух россиян из РПЛ», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • Денисов провел 8 матчей в этом сезоне, отдал 2 ассиста.
    • На счету Фомина 1 гол и 1 ассист в 8 играх.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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