«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало – в 19:30 мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Смолов, Грулев.
Главный тренер: Марцел Личка
Источник: «Бомбардир»