Состав Спартака выбран отлично, я так в ФИФА 2009 выбираю Наобум, особенно хочется отметить сыгранную пару в центре обороны)
«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало – в 19:30 мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Смолов, Грулев.
Главный тренер: Марцел Личка
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.