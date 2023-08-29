«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало – в 19:30 мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Смолов, Грулев.

Главный тренер: Марцел Личка