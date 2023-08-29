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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 29 августа

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 29 августа

    «Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

    Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало – в 19:30 мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Смолов, Грулев.

    Главный тренер: Марцел Личка

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      Amorphis 43 минуты назад

      Состав Спартака выбран отлично, я так в ФИФА 2009 выбираю Наобум, особенно хочется отметить сыгранную пару в центре обороны)

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