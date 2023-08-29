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    • «Спартак» помогает в поиске 16-летней фигуристки, пропавшей в Москве после ссоры с тренером

    «Спартак» помогает в поиске 16-летней фигуристки, пропавшей в Москве после ссоры с тренером

    «Спартак» обратился к болельщикам в связи с пропажей фигуристки Алины Горбачевой.

    «Красно-белые, вчера в районе Тушино пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.

    На данный момент девушку ищут. Если вы видели Алину или обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении – позвоните на горячую линию», – говорится в публикации спартаковцев.

    • Девушка в понедельник вечером вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви.
    • Перед своей пропажей фигуристка поссорилась с тренером.
    • Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения спортсменки.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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