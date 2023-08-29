«Спартак» помогает в поиске 16-летней фигуристки, пропавшей в Москве после ссоры с тренером

«Спартак» обратился к болельщикам в связи с пропажей фигуристки Алины Горбачевой.

«Красно-белые, вчера в районе Тушино пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.

На данный момент девушку ищут. Если вы видели Алину или обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении – позвоните на горячую линию», – говорится в публикации спартаковцев.