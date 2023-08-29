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    • 16-летняя фигуристка пропала в Москве после ссоры с тренером: возможно, она утонула

    16-летняя фигуристка пропала в Москве после ссоры с тренером: возможно, она утонула

    Правоохранители занимаются поиском фигуристки Алины Горбачевой.

    16-летняя спортсменка пропала в Москве в понедельник, 28 августа, около 19 часов.

    «По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», – сказала мама фигуристки Екатерина Горбачева.

    Девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

    Позднее на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачевой. На это место прибыла поисково-спасательная группа МЧС. Она будет обследовать акваторию. По одной из версий, Алина могла утонуть.

    Перед своей пропажей фигуристка поссорилась с тренером. Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения спортсменки.

    Источник: «Р-Спорт»

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