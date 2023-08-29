«Манчестер Юнайтед» определил пятый вариант усиления левого фланга обороны

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать нового левого защитника в связи с травмами Люка Шоу и Тайрела Маласьи.

Ранее сообщалось, что в список интересов клуба АПЛ входят:

Еще одним вариантом для «МЮ» стал Николас Тальяфико из «Лиона».

30-летний аргентинец готов сменить команду. За него требуют 6 миллионов евро. «Юнайтед» пытается договориться об аренде победителя ЧМ-2022.