«Манчестер Юнайтед» определил пятый вариант усиления левого фланга обороны

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать нового левого защитника в связи с травмами Люка Шоу и Тайрела Маласьи.
Ранее сообщалось, что в список интересов клуба АПЛ входят:
- Маркос Алонсо («Барселона»)
- Марк Кукурелья («Челси»)
- Серхио Регилон («Тоттенхэм»)
- Леонардо Спинаццола («Рома»)
Еще одним вариантом для «МЮ» стал Николас Тальяфико из «Лиона».
30-летний аргентинец готов сменить команду. За него требуют 6 миллионов евро. «Юнайтед» пытается договориться об аренде победителя ЧМ-2022.
Источник: The Independent