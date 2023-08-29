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    Корнеев сравнил Абаскаля с Пикассо

    Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс – не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.

    Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят – дали ему все бразды правления, парень делает, что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.

    Соболев неузнаваем. Не знаю, в чем проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будет у него слишком много накопилось ментально, кто‑то его в узде держит, он не может вырваться.

    Когда первое знакомство было, Абаскаль дал ему воздух, Соболев «полетел». Почему он «приземлился», не знаю, – сказал Корнеев.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11528

      ivany4 12 минут назад

      Когда не знаешь, за что приземлил Соболя Абаскаль, о чем дальше можно рассуждать.)) Похоже собирают все суждения не сведущих, что происходит в Спартаке.
      Для проходящих мимо - объясняю: Абаскаль строит новую команду и получил на это добро от совета директоров. Для этого с ним перезаключили контракт. Для нетерпеливых, лучше пока не смотреть футбол Спартака и дождаться смены тренера. Для остальных - адекватно оценивать ситуацию, и помнить, что короля играет свита. Да и то если захочет выглядеть адекватной свитой.)) Примеров переворотов много - адекватных результатов мало.

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      Рейтинг: +1493

      rac531 37 минут назад

      А кто такой тренер Корнеев?
      Кто подскажет?

      1
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      Рейтинг: +835

      eugen-han 2 часа назад

      Очень удачное сравнение с Пикассо, который умудрялся свою мазню продавать за приличные деньги.

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      Рейтинг: +11528

      ivany4 > eugen-han 10 минут назад

      Однако числится в гениях.
      Для понимающих конечно.

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