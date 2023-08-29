Корнеев сравнил Абаскаля с Пикассо

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс – не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.

Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят – дали ему все бразды правления, парень делает, что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.

Соболев неузнаваем. Не знаю, в чем проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будет у него слишком много накопилось ментально, кто‑то его в узде держит, он не может вырваться.

Когда первое знакомство было, Абаскаль дал ему воздух, Соболев «полетел». Почему он «приземлился», не знаю, – сказал Корнеев.