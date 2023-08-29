Агент Бейла отреагировал на инсайд Генича про ЦСКА

Штайнер Дитц, агент защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, прокомментировал новость об интересе ЦСКА.
О возможном переходе голландского футболиста в столичный клуб сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
«Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но все на начальной стадии.
Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», – сказал агент.
- 28-летний Бейл выступает за «Крылья Советов» с августа 2021 года.
- Его статистика: 68 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость правого фулбека – 1,8 млн евро.
Источник: Sport24