Агент Бейла отреагировал на инсайд Генича про ЦСКА

Штайнер Дитц, агент защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, прокомментировал новость об интересе ЦСКА.

О возможном переходе голландского футболиста в столичный клуб сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но все на начальной стадии.

Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», – сказал агент.