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    Агент Бейла отреагировал на инсайд Генича про ЦСКА

    Штайнер Дитц, агент защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, прокомментировал новость об интересе ЦСКА.

    О возможном переходе голландского футболиста в столичный клуб сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

    «Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но все на начальной стадии.

    Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», – сказал агент.

    • 28-летний Бейл выступает за «Крылья Советов» с августа 2021 года.
    • Его статистика: 68 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость правого фулбека – 1,8 млн евро.

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    Источник: Sport24

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