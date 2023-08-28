Генич рассказал об интересе ЦСКА к голландскому футболисту

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о желании ЦСКА усилить правый фланг обороны.

«Не знаю, правда это или нет, но я слышал, что в ЦСКА переходит еще один игрок из РПЛ. Гленн Бейл может перейти в ЦСКА», – сказал Генич в эфире «Коммент.Лайв».