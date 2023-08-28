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    • Генич рассказал об интересе ЦСКА к голландскому футболисту

    Генич рассказал об интересе ЦСКА к голландскому футболисту

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о желании ЦСКА усилить правый фланг обороны.

    «Не знаю, правда это или нет, но я слышал, что в ЦСКА переходит еще один игрок из РПЛ. Гленн Бейл может перейти в ЦСКА», – сказал Генич в эфире «Коммент.Лайв».

    • 28-летний Бейл выступает за «Крылья Советов» с августа 2021 года.
    • Его статистика: 68 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость голландского защитника – 1,8 млн евро.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1819

      Таврида 40 минут назад

      У Федотова только позиция Заболотного неприкасаема и необновляема.

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