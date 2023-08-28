Генич рассказал об интересе ЦСКА к голландскому футболисту

У Федотова только позиция Заболотного неприкасаема и необновляема.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о желании ЦСКА усилить правый фланг обороны.
«Не знаю, правда это или нет, но я слышал, что в ЦСКА переходит еще один игрок из РПЛ. Гленн Бейл может перейти в ЦСКА», – сказал Генич в эфире «Коммент.Лайв».
- 28-летний Бейл выступает за «Крылья Советов» с августа 2021 года.
- Его статистика: 68 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость голландского защитника – 1,8 млн евро.
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