Агент Гурцкая: «Зенит» – подлая команда»

Футбольный агент Тимур Гурцкая пошутил о результатах «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

Петербуржцы потеряли очки в 2 из 3 стартовых туров.

Затем команда Сергея Семака одержала 3 победы подряд, в том числе над «Спартаком» в гостях.

Сейчас «Зенит» занимает 2-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

«Честно говоря, меня расстроила подлость и коварство «Зенита». Подлая команда, она как будто дала людям какой-то шанс, надежду.

«Спартак» уже купил этажерку под чемпионство, «Краснодар» думал первый раз за чемпионство побороться, ЦСКА.

Они взяли и отхлестали сначала по щечкам «Спартак», теперь унизили «Урал» и показали, что еще три тура и они будут чемпионами.

Кто сомневался в этом? Болельщики других команд после первых трех матчей, говоря, что наконец-то «Зенит» заболел», – сказал Гурцкая.