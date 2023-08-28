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    Агент Гурцкая: «Зенит» – подлая команда»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая пошутил о результатах «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

    • Петербуржцы потеряли очки в 2 из 3 стартовых туров.
    • Затем команда Сергея Семака одержала 3 победы подряд, в том числе над «Спартаком» в гостях.
    • Сейчас «Зенит» занимает 2-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

    «Честно говоря, меня расстроила подлость и коварство «Зенита». Подлая команда, она как будто дала людям какой-то шанс, надежду.

    «Спартак» уже купил этажерку под чемпионство, «Краснодар» думал первый раз за чемпионство побороться, ЦСКА.

    Они взяли и отхлестали сначала по щечкам «Спартак», теперь унизили «Урал» и показали, что еще три тура и они будут чемпионами.

    Кто сомневался в этом? Болельщики других команд после первых трех матчей, говоря, что наконец-то «Зенит» заболел», – сказал Гурцкая.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    28.08.2023 23:50
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