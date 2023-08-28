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Агент Гурцкая: «Зенит» – подлая команда»

28 августа 2023, 23:50
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая пошутил о результатах «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

  • Петербуржцы потеряли очки в 2 из 3 стартовых туров.
  • Затем команда Сергея Семака одержала 3 победы подряд, в том числе над «Спартаком» в гостях.
  • Сейчас «Зенит» занимает 2-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

«Честно говоря, меня расстроила подлость и коварство «Зенита». Подлая команда, она как будто дала людям какой-то шанс, надежду.

«Спартак» уже купил этажерку под чемпионство, «Краснодар» думал первый раз за чемпионство побороться, ЦСКА.

Они взяли и отхлестали сначала по щечкам «Спартак», теперь унизили «Урал» и показали, что еще три тура и они будут чемпионами.

Кто сомневался в этом? Болельщики других команд после первых трех матчей, говоря, что наконец-то «Зенит» заболел», – сказал Гурцкая.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
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Alemann
1693284354
Денег не дали?
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SLADE2019
1693285172
Тимоха съюморить решил, надо же. Какой сильный юморок получился. Ай да Тимка, ай да сукин сын. Откуда ты только знаешь, что Спартак под чемпионство купил. Ну в принципе для агента подобного пошиба весьма остроумен наш пострел.
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NewLife
1693298831
Гурцкая - она сама подлая.
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Spirit_78
1693310625
Зенит всю футбольную Москву уже много лет унижает и обижает, это подло))
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Дмитрий-Россинский-vkonta
1693508461
Кто бы сомневался
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