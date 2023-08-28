Экс-вратарь «Спартака»: «Есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.
«Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно.
«Спартак» лихорадит, тоже самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной всe поменялось.
Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», – заявил Нигматуллин.
- «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
- Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
- Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).
Источник: «Чемпионат»