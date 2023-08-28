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  • Экс-вратарь «Спартака»: «Есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля»

Экс-вратарь «Спартака»: «Есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля»

28 августа 2023, 21:14
22

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.

«Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно.

«Спартак» лихорадит, тоже самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной всe поменялось.

Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», – заявил Нигматуллин.

  • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
  • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
  • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Абаскаль Гильермо
Комментарии (22)
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NewLife
1693246758
А у ген директора Спартака таких сомнений нет, поскольку они оба проф-непригодные.
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VVM1964
1693246984
Ну прям заказуха пошла в печати на Абаскаля !!! (((
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erybov1965
1693248845
А в прошлом сезоне не Абаскаль тренировал?И вдруг растерял свою квалификацию.Спартак лихорадит,но причину надо выяснять,а не высказывать претензии,не зная причины происходящего.Разве никто не видит,тренеров меняют как перчатки,специалистов тоже многих сменили.А результата нет уже на протяжении более 20 лет(1 чемпионство 2016\17гг. не учитываю,за такое время один раз любая команды из Москвы может стать чемпионом),значит проблема не в тренерах,а вообще в организации работы всего клуба в целом.Наверное,кто-то занимается не своим делом,а ошибки списываются на то,на что легче списать.
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Эном айс
1693249656
Даже ушастый диджей прибежал бросить три копейки... От любви до ненависти. Оставьте вы рыжего в покое.
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mutabor0992
1693250591
Это тот который то ли ди джей,то ли ди гей?Еще что то о других рассуждает.А где он раньше был?Например год назад.
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ilichkadr
1693251741
Первый раз лихорадит? Последние лет 20 Спартак играет не стабильно. 3-4 игры проведёт нормально, потом не предсказуемо влетает какому-нибудь днищу. Тренеров тасовали как карты. Тедеско дали поработать нормально, но тот быстро сбежал. Видимо как гнила рыба с головы, так и продолжает гнить. P.S. Надо Аленичева возвращать.
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paracetamol
1693253931
Это давно было понятно!
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Александр.Т.
1693259819
Да молодой ,молодым свойственно ошибаться, будет учиться на своих ошибках.
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