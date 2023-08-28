Экс-вратарь «Спартака»: «Есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.

«Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно.

«Спартак» лихорадит, тоже самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной всe поменялось.

Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», – заявил Нигматуллин.