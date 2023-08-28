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    • Экс-вратарь «Спартака»: «Есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля»

    Экс-вратарь «Спартака»: «Есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.

    «Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно.

    «Спартак» лихорадит, тоже самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной всe поменялось.

    Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», – заявил Нигматуллин.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +35066

      VVM1964 20 минут назад

      Ну прям заказуха пошла в печати на Абаскаля !!! (((

      0
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      Рейтинг: +19489

      NewLife 23 минуты назад

      А у ген директора Спартака таких сомнений нет, поскольку они оба проф-непригодные.

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