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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2023

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Аль-Хиляль»«Аль-Иттифак», 4 тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Шахрани, Аль-Булайхи, Кулибали, Абдельхамид, Канно, Невеш, Аль-Досари, Малком, Ричард, Митрович

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    «Аль-Иттифак»: Виктор, Аль-Шамрани, Хендри, Хатиб, Аль-Гамди, Оздемир, Аль-Гамди, Витиньо, Кавайсон, Хазази

    Главный тренер: Стивен Джеррард

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет» и «VK-Видео»

    В СА ожидается жаркий сезон: следите за любимыми игроками и ставьте на матчи без риска!

    Источник: «Бомбардир»

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