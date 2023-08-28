Смотреть прямую трансляцию матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак», 4 тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Шахрани, Аль-Булайхи, Кулибали, Абдельхамид, Канно, Невеш, Аль-Досари, Малком, Ричард, Митрович

Главный тренер: Жорже Жезуш

«Аль-Иттифак»: Виктор, Аль-Шамрани, Хендри, Хатиб, Аль-Гамди, Оздемир, Аль-Гамди, Витиньо, Кавайсон, Хазази

Главный тренер: Стивен Джеррард

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»

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