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    Личка сделал выбор между пивом, фантой и кока-колой

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал об отношении к пиву.

    – Вы разрешаете своим футболистам пить пиво после матчей?

    – Лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо, ха-ха. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках. Это культура!

    Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по 5-7 бутылок – алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры – нормально.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4670

      Snek 13 минут назад

      5-7 банок разве много? Вот 10+ банок, это много, а 5-7 банок можно за один вечер спокойно под футбол/фильм выпить.

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