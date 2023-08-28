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    • «Играть можно»: «Сочи» – о состоянии газона на стадионе «Фишт»

    «Играть можно»: «Сочи» – о состоянии газона на стадионе «Фишт»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил состояние газона на стадионе «Фишт».

    «Понятно, что газон не идеальный, но катастрофы никакой нет, играть можно. В начале сентября будет комиссия, после которой можно будет о чем-то говорить», – сказал Рубашко.

    • РПЛ перед матчем «Сочи» – «Локо» сочла возможным допустить поле.
    • Стадион «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
    • Он принимал ЧМ-2018 и Кубок конфедераций годом ранее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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