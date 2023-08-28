«Играть можно»: «Сочи» – о состоянии газона на стадионе «Фишт»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил состояние газона на стадионе «Фишт».

«Понятно, что газон не идеальный, но катастрофы никакой нет, играть можно. В начале сентября будет комиссия, после которой можно будет о чем-то говорить», – сказал Рубашко.

РПЛ перед матчем «Сочи» – «Локо» сочла возможным допустить поле.

Стадион «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.

Он принимал ЧМ-2018 и Кубок конфедераций годом ранее.

Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона в Сочи. А их точно нет? Земля летела после любого касания