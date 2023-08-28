Инсайдер Карпов раскрыл все подробности трансфера Келвина в ЦСКА

Стали известны подробности перехода защитник Келвина в ЦСКА.
«ЦСКА заплатит «Атлетико Паранаэнсе» за 22-летнего Келвина 4,5 миллиона долларов. Добавлю, что это фиксированная сумма, дополнительных бонусов нет. Зато бразильцы получат 20% от перепродажи игрока.
В Москву он прилетит 30 августа, пройдет медобследование и подпишет контракт на пять лет.
Что касается номера, то футболист заберет 2-ку, которая ранее принадлежала Фернандесу», – написал в телегарме инсайдер Иван Карпов.
- Рыночная стоимость Келвина – 7 миллионов евро.
- Он в «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года.
- Статистика правого защитника: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова