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    • Инсайдер Карпов раскрыл все подробности трансфера Келвина в ЦСКА

    Инсайдер Карпов раскрыл все подробности трансфера Келвина в ЦСКА

    Стали известны подробности перехода защитник Келвина в ЦСКА.

    «ЦСКА заплатит «Атлетико Паранаэнсе» за 22-летнего Келвина 4,5 миллиона долларов. Добавлю, что это фиксированная сумма, дополнительных бонусов нет. Зато бразильцы получат 20% от перепродажи игрока.

    В Москву он прилетит 30 августа, пройдет медобследование и подпишет контракт на пять лет.

    Что касается номера, то футболист заберет 2-ку, которая ранее принадлежала Фернандесу», – написал в телегарме инсайдер Иван Карпов.

    • Рыночная стоимость Келвина – 7 миллионов евро.
    • Он в «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года.
    • Статистика правого защитника: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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