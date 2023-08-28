Инсайдер Карпов раскрыл все подробности трансфера Келвина в ЦСКА

Стали известны подробности перехода защитник Келвина в ЦСКА.

«ЦСКА заплатит «Атлетико Паранаэнсе» за 22-летнего Келвина 4,5 миллиона долларов. Добавлю, что это фиксированная сумма, дополнительных бонусов нет. Зато бразильцы получат 20% от перепродажи игрока.

В Москву он прилетит 30 августа, пройдет медобследование и подпишет контракт на пять лет.

Что касается номера, то футболист заберет 2-ку, которая ранее принадлежала Фернандесу», – написал в телегарме инсайдер Иван Карпов.