Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Сочи».

«Безусловно, очень тяжелая победа. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Но были отрезки, когда мы опускали мяч вниз и создавали моменты.

Пришлось упростить, но мы планировали это с учетом наличия в составе Артема Дзюбы. Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артем только сегодня первый матч провел после перерыва, плюс мы нащупываем различные сочетания в атаке.

Думаю, все впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением – за это команде похвала», – сказал Галактионов.