Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

    Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Сочи»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Безусловно, очень тяжелая победа. С учетом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Но были отрезки, когда мы опускали мяч вниз и создавали моменты.

    Пришлось упростить, но мы планировали это с учетом наличия в составе Артема Дзюбы. Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артем только сегодня первый матч провел после перерыва, плюс мы нащупываем различные сочетания в атаке.

    Думаю, все впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением – за это команде похвала», – сказал Галактионов.

    • «Локо» победил со счетом 1:0.
    • Забил Максим Глушенков с передачи Артема Дзюбы.
    • Москвичи выиграли в РПЛ только 2-й матч из 6.

    Новости по теме
    Рабинер назвал оскорблением футбола матч «Сочи» – «Локомотив» 7
    Обзор матча «Сочи» – «Локомотив»: лучшие моменты (видео)
    РПЛ. «Локомотив» на выезде выиграл у «Сочи» (1:0), у Дзюбы ассист 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 