«Комментатор должен комментировать, а не делать перфоманс»: Казанский – про коллегу Нагучева

Комментатор Первого канала Денис Казанский раскритиковал перфоманс своего коллеги с «Матч ТВ» Романа Нагучева.
- Нагучев накануне в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Дзюбы.
- Это был его протест.
- В ответ на это друг Дзюбы Максим Лопарев пообещал Нагучеву «трудоустроить» его рот».
«Я не осуждаю, но мне кажется, что комментатор матча должен комментировать футбол, а не делать перфоманс», – считает Казанский.
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