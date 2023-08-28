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    • «Комментатор должен комментировать, а не делать перфоманс»: Казанский – про коллегу Нагучева

    «Комментатор должен комментировать, а не делать перфоманс»: Казанский – про коллегу Нагучева

    Комментатор Первого канала Денис Казанский раскритиковал перфоманс своего коллеги с «Матч ТВ» Романа Нагучева.

    • Нагучев накануне в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Дзюбы.
    • Это был его протест.
    • В ответ на это друг Дзюбы Максим Лопарев пообещал Нагучеву «трудоустроить» его рот».

    «Я не осуждаю, но мне кажется, что комментатор матча должен комментировать футбол, а не делать перфоманс», – считает Казанский.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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